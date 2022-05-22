Gözaltı morlukları da pandemide arttı

Genetik faktörlerin yanı sıra, yaş alma, aşırı stres, sağlıksız beslenme ve uykusuzluğa bağlı oluşan gözaltı morluklarıyla ilgili şikâyetler, pandemiyle birlikte daha da arttı.

Uzun süreli bilgisayar kullanımının gözaltında ödem oluşturarak mor halkalar olarak kendini gösterdiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, “Gözaltı morlukları yalnızca bir cilt problemi olarak değerlendirilmemeli. Bu sorun bir semptom olarak vücudun genetik ve çevresel faktörlerden kötü etkilendiğine, saman nezlesi, rinit ve konjonktivit gibi alerjik reaksiyonlara işaret olabilir. Mor halkalar, genetik bir rahatsızlık olarak da ortaya çıkabilir” dedi. Haber Merkezi

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