Halkın itimadı kaybediliyor

Prof. Dr. Şaban Şimşek, koronavirüsle mücadelede açıklanan rakamların eksik olduğunu söyleyerek halkın itimadının kaybedildiğine dikkat çekti.

Eski Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Şaban Şimşek, koronavirüs salgını sürecinde tablonun giderek ağırlaştığına dikkat çekti. Şimşek, “Yetkililer hâlâ kafasını kuma gömüyor! Açık söyleyeyim; bu her yönüyle vebali çok büyük bir hatadır! Yani halk dilini kullanayım; umulan getirisinin canı çıksın, çok şeyimizi götürüyor! Elbette can kayıpları çok önemli, ama Genele matuf kılındığında belki de daha önemlisi itimadın kaybedilmesi! Bu herkesin manen ölmesi demek çünkü yaşayan ölü. Her şeyiyle geleceğe olan itimat, resmî açıklamalara dair itimat! Ve bu itimatsızlık covid’le mücadelede devlet(hükümet!) -millet işbirliğini de ciddi şekilde zedeliyor! Bugün Van’daki üst düzey bir sağlık yöneticisi hoca ile konuştum. Söylediklerinden bir iki cümle şöyle: “Abi, bu virüsün pik yaptığı (en etkili olduğu) Mayıs ayında toplam 30 covidli hastamız vardı. O zaman ağır olmayan (zatürresi de olmayan) hastalar da yatırılıyordu. Şimdi 120-130 covidli hastamız var ve hepsi zatürreli (diğerleri yatırılmıyor zaten!)” dedi.

İnsanlığın geleceği söz konusu!

Şimşek, hükümetin salgınla mücadelede yanlış adımlar attığını söyleyerek, “Son bayramdaki çok yanlış tutumları için içimin hâlâ nasıl yandığını ve bugünkü vahim tablonun ana sebebinin o olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Milletimize sözümüz ve elden geldiği kadarıyla yardımımız ise her zaman olacaktır biri dikkate almazsa diğeri mutlaka kıymet verir çünkü. Ve bu bağlamda onlara diyorum ki; “Siz siz olun kendi tedbirinizi kendiniz alın, kendi yasağınızı kendiniz koyun!” Zira önümüzdeki günler sağlık sisteminin tıkanacağı günler olmaya çok yakındır. Şimdi evinizde sağlıklı olarak kısıtlı oturacakken o zaman hasta olarak, serum takacak insan aramak durumunda kalabilirsiniz! Size iyi şeyler söyleyemediğim için üzgünüm. (…) Bu iş çoktan parti, ideoloji ya da şu bu çıkarın üstüne çıkmış durumda!.. Artık gözlerimizi açalım ve bunu görelim; Hepimizin canı, çocuklarımızın, ülkemizin, insanlığın geleceği söz konusu!” ifadelerini kullandı.

İstanbul – Yeni Asya