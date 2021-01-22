Halkın yüzde 44’ü aşı olmak istemiyor

StratejiCo ile ERA işbirliğinde gerçekleştirilen araştırmaya göre yüzde 44 aşı yaptırmayı düşünmüyor, yüzde 56 ise yaptıracağını belirtiyor.

Aşıya erişim ve aşılama planlanması konusunu yeterli bulanların oranı yüzde 27. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 44’ü finansal geleceğine olumsuz bakıyor. Kovid-19 ve sonrasının hayatın nasıl etkilediğini hakkında StratejiCo ile ERA bir araştırma gerçekleştirdi. Aralık ayında 12 şehirde 18- 55 yaş arasındakilerle yapılan araştırmaya göre, aşıya erişim ve aşılama planlanması konusunu yeterli bulanların oranı yüzde 27. Sağlık Bakanı’nı başarılı bulanların oranı Mayıs ayında yüzde 89’ken bu oran Aralık ayında yüzde 66’ya geriledi. Kovid-19 konusunda kendini bilgili görenlerin oranı yüzde 80’ken, bu salgından ‘çok endişe duyduğunu’ söyleyenlerin oranı ise yüzde 81. Katılımcıların yüzde 79’u salgının ailesinin finansal durumunu etkilediğini belirtti. Yüzde 70 Kovid-19’un ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor.

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