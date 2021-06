Her 3 kişiden birinde obezite mevcut’

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, “Türkiye’de son gelen istatistiklere göre her 3 kişiden birinde obezite” dedi.

Obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli sağlık sorunu olduğunu belirten Satır, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşmasının, gıda talebinde de yüzde 60’lık bir artışın beklendiğini söyleyerek, şu an 7,8 milyar insanın yaşadığı dünyada her 9 kişiden birinin açlıkla karşı karşıya kaldığını, her gün 6 binden fazla insanın açlıktan öldüğünü ve her 5 insandan birinin aşırı kilolu, her 10 insandan birinin ise obezite sorunu yaşadığına dikkat çekti.

Artıgerçek’deki habere göre Dünya nüfusunun yarısının sağlıksız beslendiğini, yüzde 40’ının da hareketsiz bir hayat sürdüğünü belirten Satır, “Türkiye’de son gelen istatistiklere göre her 3 kişiden birinde obezite, 4 kişiden birinde ise kilo fazlalığı mevcut. Obezite, dünyada her yıl 4 milyon insanın ölümüne yol açmakta ve tüm yaş grubu insanlarda hastalık riskini artırmakta iken önlenebilir ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır” dedi.