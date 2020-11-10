İstanbul'da yoğun bakım krizi

İstanbul’da çeşitli hastanelerde Covid-19 hastaları için ayrılan normal ve yoğun bakım servisleri doldu.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, “Yoğun bakım yatağı bulunamadığında 112 devreye giriyor ama yatarak tedavi olması gereken hasta saatlerce acilde bekledikten sonra yatak olmadığı için evine gönderiliyor” dedi. Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da çeşitli hastanelerden Covid-19 hastaları için ayrılan servislerin ve yoğun bakım yataklarının dolduğu bilgisi geliyor. Sağlık Bakanlığı, yatarak tedavisi gereken hastaların uygun hastanelere yönlendirilmesi için gerekli organizasyonu ivedilikle yapmalıdır” çağrısı yaptı.

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