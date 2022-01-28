Kışın mide ve bağırsak problemleri artıyor

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Göral, kış aylarında mide ve bağırsak problemlerinin arttığına belirterek, beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Göral soğuk hava sebebiyle ortaya çıkabilecek mide ve sindirim rahatsızlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Göral, “Soğuk hava nedeniyle mide bulantısı beklenir. Hatta kişi geğirme, karında gaz, sık gaz çıkarma, karın ağrısı ve şişkinlik ile karşılaşabilir. Bu sebeple beslenmeye dikkat edilmelidir. C vitamininden zengin, tatlı patates, balkabağı, havuç, pancar, şalgam, çemen otu ve yaban havucu gibi sebzeler bağışıklık sisteminin hayatta kalabilmesi için bolca tüketilmelidir.” ifadelerini kullandı. Göral, sözlerini şöyle sürdürdü, “Kışın sağlığımıza dikkat etmek ve üşütmemek gerekir. Yüzümüz, ayaklarımız ve ellerimiz soğuğa en çok maruz kalan yerlerimizdir. Bunun sonucunda midede ağrı, yanma, ekşime, gastrit ve reflü şikayetinde artma, karında gaz, ishal ve karın ağrısı oluşabilir” AA

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