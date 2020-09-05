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Maskeler koruyor mu?

05 Eylül 2020, Cumartesi 22:22
Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz, “Virüs’ün çok hızlı yayılmasında piyasadaki koruyucu etkisi olmayan maskelerin büyük etkisi var. Şu anda üretilen maskelerin yüzde 99’u taşıması gereken standartların altında özellikler taşıyor” dedi.

Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz vak’a sayısındaki artışın sebebinin sahte maskeler olduğunu söyledi. T24’ün haberine göre, Yılmaz piyasada hiçbir koruyucu etkisi olmayan maskelerin oldukça fazla olduğunu dile getirerek, “Koronavirüs’ün çok hızlı yayılması ve aşının bulunamaması salgının devam etmesinin en büyük etkenlerinden. Bunun yanı sıra en büyük etkenlerin başında vatandaşların kullandığı maskelerin gereken standartları taşımamasıdır. Şu anda üretilen maskelerin yüzde 99’u taşıması gereken standartların altında özellikler taşıyor. Tıbbî yüz maskelerinin belirli özellikler taşıması gerekiyor. Bu maskeler pandemi dönemlerinde enfeksiyon ve yayılma riskini azaltmak için kullanılır. Maskelerde bakteri vilitrasyonu, hava geçirgenliği, sıçrama geçirgenliğinin hepsinin analiz edilmesi gerekiyor. Testleri yaparak gerekli belgelerin alınması lazım” diye konuştu.

Üç katlı olmak zorunda

Maskelerin üretiminden itibaren takip edilmesi gerektiğini söyleyen Eczacı Bülent Yılmaz şunları söyledi: “Maskeler üç katlı olmak zorunda. Hepimiz bunu biliyoruz, ama üç katlı olması yetmiyor. Çünkü her katta ayrı bir malzeme kullanılması lâzım. Birinci ve üçüncü katta farklı orta katta esas koruyuculuğu sağlayan farklı kumaş kullanılması gerekiyor. Birinci ve üçüncü katta kullanılan kumaşın kilogramıyla orta katmanda kullanılan kumaşın fiyatı farklı olduğu için kilosu uygun olan ve koruyucu özelliği olmayan kumaşı kullanıyorlar. Standartlara uymayan maske 10 kuruş, standartlara uygun olan ise 30 kuruş o nedenle daha uygun üretim yapılıyor.”

Karekod sistemi gelmeli

Vatandaş bu koruyucu özelliği olmayan maskeleri takmasa virüse yakalanma riski daha az olacak. Çünkü vatandaş maskem yok diye markete, topluma girmeyecek toplu taşıma araçlarına binmeyecek, ama maalesef vatandaşlarımız maskem var diyerek buralara gitmekten kaçınmıyor. Bu sebeple toplumda bu maskeler nedeniyle artış görülüyor. Bunun çözümü maskelerin üretim aşamasından başlayarak kontrolün yapılmasıdır. İlaçlarda kullanılan karekod sistemi sayesinde ürünün fabrikada üretildiği andan itibaren takibi mümkün oluyor. Bu sistemi maske üzerinde uygulanması gerekiyor. Maskede dikiş kullanılmaması gerekir ve maskenin rengi hiç önemli değildir. Önemli olan maskenin koruyuculuğudur.”

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