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1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan koronavirüs travmasına karşı adım

01 Nisan 2020, Çarşamba 13:15
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüsün öğrenciler, gençler ve aileler üzerinde oluşturduğu kaygı ve travmatik etkileri azaltmak amacıyla 81 ilde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı çağrı merkezi kuruldu.

Özel eğitim ve rehberlik öğretmenleri, Bakanlığın "444 0 632" numaralı çağrı merkezini arayan vatandaşlara psikososyal destek sağlayacak.

Bakanlık, bir taraftan uzaktan eğitimle öğrencilere akademik destek verirken diğer taraftan öğrenci ve velilere yönelik psikososyal destek hizmetlerini artırıyor.

Bu kapsamda koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi" yayımlandı.

MEB, bunun yanında yeni bir hizmeti daha hayata geçirecek. 81 ilde kurulacak "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenleri, telefonla öğrenci ve velilere destek olacak.

Vatandaşların aramalarını tek numara üzerinden yapabilmelerini sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM-444 0 632) kullanılacak.

Çalışma kapsamında, 81 ilde hizmet veren 242 RAM'da dönüşümlü mesai yapan yöneticiler ile gönüllü birer rehberlik ve özel eğitim öğretmeninden oluşan ekip görev alacak.

MEBİM, mesai saatleri dışında da aranabilecek ve RAM'larda görevli ekipler arayan kişiye dönüş sağlayacak. Tüm görüşmeler kayıt altına alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin eğitimini uzaktan eğitim yöntemleri ile desteklemeye devam ettiklerini anlattı.

Sürecin kolay olmadığına işaret eden Selçuk, "İlk defa bu kadar büyük ölçekte uzaktan eğitim desteği sunuluyor. Uzaktan eğitimin çeşitliliğini ve kalitesini de her hafta artırıyoruz. Öğretmenlerimizin uzaktan eğitime katkıları da her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Vatandaşlara yardımcı olabilmek için yeni sistem kuruldu

Eğitim süreçlerini bu şekilde devam ettirirken diğer taraftan öğrencilerin ve velilerin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerin de birer birer devreye girdiğine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bu kapsamda öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için iki ayrı kılavuz hazırladı. Psikolojik travmalar konusunda uzman akademisyen bir grupla hazırlanan kılavuz, Genel Müdürlüğümüz tarafından yayınlandı. İkinci aşamada ise yeni bir hizmeti daha vatandaşlarımıza sunuyoruz. Şimdi 81 ilde vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı'nı kurduk. Bu hattı aradıklarında Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz vatandaşlarımıza psikososyal destek sağlayacaklar."

AA

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