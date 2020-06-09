Normalleşme vatandaşın elinde

Bazı Bilim Kurulu Üyeleri, “Normalleşme için erken değil, önemli olan toplumun kurallara uyması. Artık iş toplumun elinde” dedi.

Türk Tabipleri Birliği’nin de (TTB) aralarında olduğu bazı meslek örgütleri ve akademik çevreler normalleşme için henüz erken olduğunu söylüyor. BBC’nin haberine göre, birçok sosyal ve kamusal alanda uygulanan tedbirler, sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak gibi şartlarla kaldırıldı. Fakat bazı uzmanlar, Türkiye için normalleşmenin henüz çok erken olduğunu ve gevşetilen tedbirler neticesinde salgının seyrinde artış yaşanabileceğini söylüyor.

İkinci dalga Ekim’de gelebilir

Normalleşme süreciyle ilgili kaygılarını ortaya koyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu, İstanbul’da vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıklarının gözlemlendiğini ifade ediyor. Kurul, özellikle son dönemde artan sosyalleşme ve kural ihlalleri sebebiyle şu ana kadar iyi giden durumun tersine dönebileceğini kaydediyor. Normalleşme sürecine hızlı girildiği görüşünde olan kurul, “Fiziksel mesafeye uyulmuyor. İkinci dalga Ekim ayı gibi gelebilir. Şu an en zorlu süreç başladı” diyor.

Avrupa’da üçüncü sıradayız

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, “Şu an vaka sayısındaki artışta Avrupa’da üçüncü sıradayız. Bu, alışveriş merkezlerinin erken açılmasıyla başlayan normalleşme sürecinin bir sonucudur” diyor. Adıyaman’a göre bugün başlayan normalleşme adımları pek çok açıdan riskli. Adıyaman, “Strateji, ölümlerin az olmasına yönlendirilmiş durumda. Hastaların yüzde 80’i semptom göstermiyor. Bu kişileri bütün Türkiye’ye dolaşıma sokuyorlar ve virüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmasını kabul etmiş oluyorlar. Sanki adı konulmamış bir toplumsal bağışıklık yoluna gidiliyor. Bu kabul edilebilir değil.”

Yaz boyunca normalleşme şartlarına uyulmalı

Bazı Bilim Kurulu üyeleri, normalleşme için henüz erken olduğu değerlendirmelerine katılmadıklarını ve belli kurallara uymak kaidesiyle normalleşme sürecinin başlaması gerektiğini düşünüyor. Bir Bilim Kurulu üyesi, “İdareciler ülkenin genel gidişatını da düşünmek zorunda. Biz Bilim Kurulu olarak bilimsel açıdan ne kadar destek verebiliriz, o kısma bakıyoruz” diyor. Kurul üyesi ayrıca koronavirüs salgınının hemen bitmeyeceğini ve Bilim Kurulu üyelerinin belirlediği normalleşme şartlarına herkesin yaz boyunca uyması gerektiğini ifade ediyor. Bir hekim, COVID-19 verilerinin çok dikkatli takip edilmesi gerektiğini ve her an tedbirlere geri dönüşlerin olabileceğini ifade ediyor: “Normalleşme için erken değil, önemli olan toplumun kurallara uyması. Hastaneler ve sağlık personeli elinden geleni yaptı. Bundan sonra kurallara dikkat ederek normalleşeceğiz, bunun başka çaresi yok. Artık iş toplumun elinde.”