"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Sigaradan kurtulmak isteyenler ALO 171'i tuşluyor

09 Şubat 2025, Pazar 16:36
Sağlık Bakanlığının 7 gün 24 saat canlı destek hizmeti veren "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" geçen yıl sigaradan kurtulmak isteyen 308 bin 222 kişinin destek çağrısına cevap verdi.

"9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigara bırakmak isteyen bireyleri yapılan motivasyonel görüşmeleri ile bırakma girişiminde bulunmaları için teşvik ediyor.

Danışma Hattı, 7 gün 24 saat canlı destek sağlıyor. Danışma Hattı tarafından, bırakma kararı alan bireylere bu süreçte rehberlik edilerek, ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluk belirtileriyle baş etmeye yönelik davranış değişiklikleri hakkında danışmanlık veriliyor.

Danışma Hattını arayan bireylere, nikotin bağımlılık düzeyini belirlemek amacıyla nikotin bağımlılık testi uygulanıyor. Tespit edilen bağımlılık düzeyine göre, kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor ya da sigara bırakma hizmeti sunan sağlık profesyonelleri ve birimleri hakkında bilgi veriliyor.

Danışma Hattını 2024'te sigara bırakma konusunda destek almak amacıyla 308 bin 222 kişi ararken, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin başvurabileceği bir diğer başvuru noktası ise sigara bırakma poliklinikleri oldu.

Bakanlık verilerine göre, Türkiye genelindeki 565 sigara bırakma polikliniğinde geçen yıl 150 bin 467 muayene yapıldı.

"Davranışsal terapileri ve farmakolojik tedavileri eş zamanlı olarak yürütüyoruz"

Etlik Şehir Hastanesi Sigarayı Bırakma Polikliniği Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Necla Bozdağ Armağan, bağımlılıktan kurtulma konusundaki yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Hastaların, göğüs hastalıkları uzmanı tarafından sigarayı bırakma polikliniklerine yönlendirildiğini, akciğer, solunum fonksiyonları ve kan değerlerine bakılarak tedaviye başladıklarını aktaran Armağan, sigara bırakma sürecinde 2 aşamalı bir tedavi uyguladıklarını söyledi.

​​​​​​​En önemli aşamalardan birinin davranışsal terapi olduğunu ifade eden Armağan, "Davranışsal terapileri ve farmakolojik tedavileri eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Davranışsal terapilerde öncelikle hastanın sigara kullanım durumunu değerlendirerek bağımlılık seviyesini ölçüyoruz. Sonrasında sigarayı bırakma kararlılığını ölçerek hastaya önderlik ediyoruz." dedi.

Armağan, hastaya sigara bırakma aşamasında sigara içilen ortamdan uzak durması ve sigarayı hatırlatan objeleri bulundukları ortamdan uzaklaştırmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını bildirdi.

Sigara bırakmadaki en önemli aşamanın hastanın kendi kafasında bitirmesi ve bu konuda iradeli bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan Armağan, hekimlerin bu konuda hastalara gerekli telkinlerle destek sağladığını dile getirdi.

Armağan, sigara kullanımının ve tütün dumanına maruz kalmanın tüm sistemlerde hastalıklara yol açabildiğine dikkati çekerek, "Sigara KOAH'ın en önemli risk faktörlerinden biridir. KOAH ve sigara birlikteliği akciğer kanserinin en önemli bağımsız risk faktörleridir. 50 yaş ve üzeri hastalarımızda erken yaşta akciğer kanseri görülme olasılığı ciddi oranda artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu

Armağan, ailelere de uyarıda bulunarak sigara dumanına maruz kalan çocukların daha sık astım, hırıltı ve öksürük gibi şikayetler yaşadığını kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Santorini diken üstünde

    Önümüzdeki hafta da yurt genelinde soğuk hava etkili olacak

    Fenerbahçe, Alanya'da da hata yapmadı

    Sigaradan kurtulmak isteyenler ALO 171'i tuşluyor

    İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da da öldürmeye devam ediyor

    ABD'de yeni kar fırtınası alarmı!

    17 bin enkaz hâlâ duruyor

    Deprem bütçesi tam kullanılamadı

    Dünya UCM'ye sahip çıktı - 79 üye ülkeden ortak bildiri - Trump'a tepkiler büyüyor

    UCM, AB’den yardım istedi

    Tonlarca soğan hayvan yemi oldu

    Erdoğan, tehcir planı karsısında neden sessiz?

    Zam yaparak tasarruf sağlanamaz
    📷

    İzmir-Seferihisar'da ve Muğla-Bodrum'da deniz suyu çekildi: ''Korkulacak bir şey yok"

    Beşiktaş, zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla döndü

    Biden'ın tüm güvenlik izinleri, Trump tarafından iptal edildi

    Umre ziyareti için aşı zorunluluğu kalktı

    ‘Gazze, ABD toprağı olacak’ diyen Trump’a tepki göster

    Almanya da Trump'ın skandal Gazze'yi "devralma" planını reddetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tonlarca soğan hayvan yemi oldu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Bütün yollar kapanınca...”
    📷
    Genel

    İzmir-Seferihisar'da ve Muğla-Bodrum'da deniz suyu çekildi: ''Korkulacak bir şey yok"
    Nuray Kaya

    Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane
    Misbah ERATİLLA

    Kur’ân’ın tokadı
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Kandil hediyesi hazırlıyoruz
    H. Muharrem OKUR

    Zorluklarla karşılaşınca ne yapmalıyız?
    Mustafa Yalçın

    Sessiz sesler
    Ahmet BATTAL

    Çin Birliği mi Avrupa Birliği mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.