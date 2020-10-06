Sistem, hasta ve doktoru karşı karşıya getiriyor

Türkiye’de sağlık sisteminden kaynaklı sorunların salgın döneminde baş edilemez bir hale geldiğini ifade eden hekimler, salgın döneminde yaşadıklarını Euronews Türkçe için anlattı.

TTB önceki merkez konseyi başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “Sağlık sistemindeki tüm sorunların faturası hasta ve hasta yakınları tarafından sağlık çalışanlarına kesiliyor. Sağlık çalışanlarını kendini değersiz ve tükenmiş hissediyor. Sağlık sistemindeki sorunların nedeni AKP dönemi liberal sağlık politikaları ve toplumdaki yozlaşmadır” diyor. Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, sadece Bursa’da kamu kurumlarından istifa eden hekim sayısının 33’e yükseldiğini belirterek, “İstifa eden hekimlerin bir kısmı özel sektöre geçti bir kısmı özel muayenehane açtı, küçük bir kısmı ise emekliye ayrıldı. Bunun sebepleri tartışılmalı. Has- tanelerde, hasta yatıracak yer kalmadı” ifadelerini kullandı. Ankara’da görev yapan Dr. Başar Beyoğlu ise “Hekimleri ölüme terk etmek, şiddetin kucağına atmak, başlarına bir şey gelirse ailesini açlığa terk etmek bir yönetim anlayışı mı” diye soruyor.

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