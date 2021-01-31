"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Kimse aklını başörtüsü türban farkına takmasın

Ali ATAÇ
31 Ocak 2021, Pazar
Kimsenin başörtüsü ile türbanı arasındaki farkı tarif ve tasvir etmekle zorlama teviller içine girmesine ihtiyaç yoktur. Çünkü Risale-i Nur bu meseleyi de bütünüyle izah ve ispat etmiştir.

“Hem, Risale-i Nur ihtiyaç zamanında telif edildiğinden,Türkiye ve İslâm Dünyası genişliğinde gelişmiş ve dünyayı alâkadar eden bir imtiyaza mazhar olduğunu gözlere göstermiştir.’’ (Zübeyir Gündüzalp, Konferans s. 24)

İsterseniz meseleye laiklik kavramıyla başlayalım: Evet, Bediüzzaman Said Nursî, laiklik kavramını çok önceleri, 1910 yılının başında halka ders vermiştir. Münâzarât’ta, “Hem de daire-i itikadı, daire-i muamelâta karıştırmaya mecburiyet yoktur’’ 1 der. Aradan bu kadar zaman geçtiği halde henüz bu kavram tam anlamıyla anlaşılamamıştır. 

Çünkü artık insanlar birbirinin dini inancına ve dünya görüşlerine saygı göstermeyi bir görev olarak kabul etmektedirler. Kadınların tesettürü ve başını örtmesi ise; Kur’ân-ı Kerîm’de Ahzap Sûresi 59’uncu âyeti ve Nur Sûresi 31’inci âyetiyle Allah’ın emri olduğu sabittir.

Hikmeti ise; “Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor’’ 2 ve ettiği içindir. Hikmetini ve Nükte’leriyle Lem’alar’da aynı ad ile anılan Yirmidördüncü Lema’da’ yani Tesettür Risalesi’nde konu bütün ayrıntılarıyla izah ve ispat edilmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu emir 1442 yıldan beri mevcuttur. Bu açık ve kesin dini hükmü ulu orta fikirlerle beyan etmekle kendini kamuoyu vicdanında mahkûm etmenin hiç gerek yoktur.

Risale-i Nur’da Onüçüncü Lem’a’nın Onüçüncü İşaret’inde şöyle denilmiştir: “Bir ispat edici, çok nefyedicilere tereccuh ediyor. Bir dâvâya müsbit bir şahidin hükmü, yüz nâfîlere râcih olur. Bu hakikate bu temsil ile bak. Şöyle ki: Bir saray, yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir, öteki kapılar da açılır. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa, o saraya girilemeyeceği söylenemez. İşte, hakaik-i imaniye o saraydır. Her bir delil, bir anahtardır; ispat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaik-i imaniyeden vazgeçilmez ve inkâr edilemez.’’

Halbuki bu bir tek delil ile değil; binlerce delil ile hem izah ve hem de ispat edilmiştir.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Divan-ı Harb-i Örfi’de Hakikat isimli makalede: “Başkasının kusuru insanın kusuruna senet ve özür olamaz’’ 3 diyor. Madem öyledir ve hakikat budur. İşte bu hakikat gereği; “Risale-i Nur’da ise der: Her kim olursan ol; bak gör. Yalnız gözünü aç, hakikati müşahede et, saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar.’’ 4 Bu kadar açık ve kesin.

Meseleye peşin hükümle (önyargıyla) yaklaşmak yerine Risale-i Nur’un izah ve ispat etmiş olduğu Türkiye ve dünya gerçekleriyle bakmak yeterlidir.

Dipnotlar:

1- Münâzarât (cep boy) s. 162.

2- Tesettür Risalesi (Yirmidördüncü Lem’a giriş kısmı).

3- Divan-ı Harbî Örfi s. 151.

4- Hizmet Rehberi s. 34.

Okunma Sayısı: 1166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de 6 bin 562 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Rusya'da protestolar devam ediyor

    'Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı'

    Cemil Çiçek: AİHM ve AYM kararları uygulanmalı

    Azez ve Bab'daki terör saldırılarında ağır bilanço!

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Rusya'daki gösterilerde 1643 kişi gözaltına alındı: Aralarında Navalnıy'ın eşi de var

    Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı!

    ABD'de yaşanan son ırkçılık rezaletine tepki yağıyor!

    Dünya genelinde 74 milyon kişi sağlığına kavuştu

    Libya'nın geçici yönetimi için adayların isimleri açıklandı

    10 ile kar uyarısı

    Rusya'da Navalnıy alarmı

    Hamsi yasağı işe yaradı

    Türkiye genelindeki uygulamalarda 2475 kişi yakalandı

    'Zamların sorumlusu hükümet'

    Basının yüzde 90’ı iktidar kontrolünde

    “Guantanamo’yu kapat”

    Kargoda fiyat kargaşası

    'Tedbirlere uyalım, üçüncü zirveyi yaşamayalım'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Doğum sancısı
    Adnan NACİR

    “Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla...”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Nursimangül: Dünya neyi bekliyor?
    Ahmet BATTAL

    Denetim ve devlet
    Faruk ÇAKIR

    Zamların sorumlusu kim?
    İhvan Yıldız

    Ölüm sekeratından evvel, uyanmak
    Risale-i Nur'dan

    Gayr-i meşrû lezzetlere aldanıp, taklit etme
    Ali ATAÇ

    Kimse aklını başörtüsü türban farkına takmasın
    Genel

    'Zamların sorumlusu hükümet'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.