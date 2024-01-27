En mühim imtihan

Yeni Asya gazetesini bayiden alıp okumakta bir sadaka sayılır. Evet halk arasında “Az sadaka çok belaleri def eder” derler.

Çünkü Yeni Asya Gazetesi, Üstadı ve Risale-i Nurları en iyi tanıtan ve her gün mutlaka Risale-i Nurlardan bir parçayi yayınlayan bir basın yayın organidır. Yani hiç değilse lahika sayfasındaki Risale-i Nurları okumak, insan için bir sadaka sayılır.

Üstelik eğer insan isterse bununla adetini ibadete çevirebilir. Bunu kendine adet edinebilir.

Çünkü, Kur’an ve İman Hakikatlerini okumanın mutlaka sevabı var. Risâle-i Nur Külliyatı ise; Kur’an-ı Kerim ve hadis asrımıza bakan ve en onları iyi tefsiri eden eser külliyatıdir.

Gazete hem cemaatin yani şahs-i maneviyi temsil ediyor. Hem de hizmete karşı olan alaka ve sadakat ve irtibatımizin bir alametidir.

Nur’un kahramanı Rahmetli Zübeyir Gündüz Ağabey; “Lahana yaprağı kadar da olsa da bir gazetemiz olsun” derdi. Yine rahmetli Tahir Küçükoğlu ise, cemaatlerin en buhranlı devirlerinde hizmete ve cemaate olan sadakatini ve gazetenin ehemmiyetini “Yeni Asya’yı kim okuyorsa ve ben onunla beraberim” derdi.

Evet, rahmetli Tahiri Mutlu da “Nur Talebeleri için bu zamanın en mühim imtihanı hizmet olan sadakatleridir” derdi. Bediüzzaman Said Nursi ise, Hizmet Rehberi’nde; Nur talebeleri için; “Haddinden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane ali makam vermek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lazımdır. Onda terakki etmeliyiz” (sayfa: 492 ) derdi.

Evet, Yeni Asya Gazetesi bugünün ve yarının hem cemaatin şahs-i manevisi için hakikatin gür sesidir, hem sadaka vesilesi ve hem de sadakat ve müfritane irtibatın ta kendisidir.