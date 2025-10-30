"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Said Nursî'nin Cumhuriyeti başka, M. Kemal'in Cumhuriyeti başka (2)

Osman ZENGİN
30 Ekim 2025, Perşembe
Evet, Üstadın târif ettiği hakikî Cumhuriyet buydu.

Bir asırdır tatbik edilen idare ve rejimi de, Üstad o şahane cümleleriyle şöyle anlatıyordu: “İstibdad-ı mutlaka [mutlak baskı, diktatörlük] ‘cumhuriyet’ nâmı vermekle, irtidâd-ı mutlakı [kayıt altına alınmayan mutlak dinsizlik] rejim altına almakla, sefâhet-i mutlaka [mutlak ahlâksızlık, nefsin emrinde gitmek] ‘medeniyet’ ismi vermekle, cebr-i keyfî-i küfrîye [keyfine göre, küfrü, zorla tatbik etmek]  ‘kanun’ ismini takmakla hem sizi iğfal [kandırma, aldatma] hem hükümeti işgal, hem bizi perişan ederek, hâkimiyet-i İslâmiyeye ve millete ve vatana ecnebî hesabına darbeler vuruyorlar.” (Tarihçe-i Hayat, s. 428.)

İşte, tam ve hakikî bir Cumhuriyetin tarifini yapan, hasretini çeken 1948 senesinde, zulmen ve haksız yere konulduğu Afyon Hapishanesinde iken hapishane müdürü, Üstadı tahrik etmek için (cumhuriyet düşmanı zannediyorlar ya…) bir Cumhuriyet Bayramında, koğuşuna bayrak astırır. Üstadın, bu harekete kızacağını zannederken, müdürün hiç ummadığı bir şekilde Üstad ona: “Müdür Bey, size teşekkür ederim ki, Kurtuluş Bayramı’nın bayrağını, benim koğuşuma astırdınız. Hareket-i Milliye’de, İstanbul’da İngiliz ve Yunan aleyhindeki Hutuvat-ı Sitte eserimi tâb ve neşri ile belki bir fırka kadar hizmet ettiğimi Ankara bildi ki, Mustafa Kemal şifre ile iki defa Ankara’ya taltif için istedi. Hatta demişti: ‘Bu Kahraman Hoca bize lâzımdır.’ Demek benim bu bayramda bu bayrağı takmak hakkımdır.”  (Şualar, s. 565.) Tabiî bu oyun da aksülamel yapınca, hapishane müdürü şaşırıp kalıyor.

Evet, başta da söylediğimiz gibi, Üstad hakikî manada, dindar bir cumhuriyetçiydi ve onu istiyordu. Ama “cumhuriyet” ismi altında, mutlak keyfîlik ve kanunsuzluk yapan şahs-ı vahîdlik ile çeyrek asır kadar bu millete büyük eziyetler ettiler. (Ne garib ki, arada; Menderes ve Demirel gibi şahısların demokrat idaresinden sonra, şu anda da Türkiye, şahs-ı vahid ile idare ediliyor. Yani, bir asır sonra, idare olarak aynı noktadayız.) Dinsizliği, ahlâksızlığı ve bu milletin mayasında olmayan her türlü menfî işleri bu millete zorla yaptırmaya çalıştılar.

Bu menfîliklere son veren, Üstad Bediüzzaman’ın tarifinde kendini bulan, hakikî Cumhuriyet, hakkıyla tatbik edilse, tam bir İslâmî idare şeklidir. İşte, "tam dindar bir Cumhuriyetçi olan Üstada, baskı rejimi olarak tatbik edenlerce; "Cumhuriyet düşmanı" yaftası vurulmuştur. Eee tabiî Üstad, sizin o hakikî olmayan baskıcı ve de tek adamla beraber kullanılan (Atatürk Cumhuriyeti gibi) Cumhuriyetinizin, elbette düşmanıdır. Ama hakikî manadaki, "herkesin, şahane hür" olduğu Cumhuriyetin yanındadır.

 

 

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gebze'de çöken 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

    NYT'ye Filistin protestosu: 300 yazar yazmayı bıraktı - 3 şartı yerine getirilmedikçe yazmayacaklar!

    "Siyasi iradenin emirleri doğrultusunda ateşkes yeniden uygulanmaya başladı"

    Çekya İsrailli askeri sınır dışı etti

    İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılarda ölü sayısı 91'e çıktı

    İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi hakkında "Hiçbir şey tehlikeye girmeyecek" dedi

    Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü: Enkaz altında olanlar var
    📷

    İnsanlıkta Asr-ı Saadet özlemi... Demokratik Cumhuriyetin çok uzağındayız

    Kenya'da düşen hafif uçaktaki 11 kişi olay yerinde öldü

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir

    Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü

    17 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    "Gazze ateşkesi devam ediyor; bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez"

    152 hakem "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi

    Doğu Türkistan’da ağır Çin zulmü

    Arıkan: Müslümanlar birlik olmalı

    SGK: 6,8 milyon asgarî ücretli var

    AB’den Türkiye’ye kırmızı çizgi

    Resimli Cumhuriyet bayrağı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.