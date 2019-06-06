"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Çocuklarımız için hangi fedakârlıktan kaçınıyoruz ki?

Ali FERŞADOĞLU
06 Haziran 2019, Perşembe
Çocuklar, gençler, aile için de toplum için de en büyük nimetlerden değil mi?

Çocuğumuz-Allah muhafaza etsin-ağır bir hastalığa yakalanmış ferz edelim! Onu kurtarmak için gece-gündüz çabalamaz, kıvranmaz, koşuşturmaz, araştırmalar yapmaz, milyarlar liralar, servetler harcamaz mıydık?

İşte, Allah bize çocuk (çocuklar) hibe etti! Peki, onlar gençliklerine doğru gidiyor; ne yapıyoruz? 

Anne-babaların dört temel vazifesi vardır:

● Çocuğuna güzel bir isim koymak, 

● İman, Kur’ân, İslâm, ahlâkıyla eğitip terbiye etmek.

● Hayatını kazanacak bir meslek öğretmek.

● Ve zamanı gelince evlendirmek. 

En iyi yemekleri pişiriyor, yediriyor, içiriyoruz. En iyi elbiseleri (marka) giydiriyoruz. 

Geçende hesap ettik: Kurslar, dershaneler hariç, üniversiteden mezun etmek için çocuklarımızı tam 16 sene okutuyoruz, hazırlık varsa 17 sene. Milyarlarca masraf yapıyoruz.

Üniversite ve meslek için okullarda verilen dersleri kâfi görmüyor; dershanelere, kurslara gönderiyoruz.

Ya, iman, Kur’ân ahlâk ve terbiyesi için ne yapıyoruz? Yılda 1 ay Kur’ân kursuna göndermek.

Kaç yaşına kadar? Belki orta okulu bitirene kadar. Faraza her yıl muntazaman gönderdik. Etti mi 8 ay! Dünya ve ahiret saadetini kazanmak için 8 ay! Peki, bu sekiz aylık dersleri kimler veriyor; ne dersleri veriyor? 

Şimdi başımızı iki elimizin arasına alıp düşünelim: İman, Kur’ân ahlakı ile terbiye etmediğimiz çocuklarımız, gençlerimiz başımıza belâ olmuyor mu, olmayacak mı?

Allah, bize teslim ettiği bu emanete ihanetin cezasını vermeyecek mi sanıyoruz?

Cennet kokusu taşıyan bu büyük nimetin şükrünü eda edip-etmediğimizin hesabını sormayacak mı sanıyoruz?

Unutmayalım, okuduğumuz (ne kadar okuyoruz, ayrı bir mesele) Kur’ân’da ferman ediliyor ki: Allah seriül-hisaptır! (Hesabı, muhakemeyi seri yapandır!)

Allah şedidül ikab’tır! (Cezası şiddetlidir!)

Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YSK Başkanı Güven: 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir

    Plan, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılmasını öngörüyor

    Kanada’dan Çin’e Uygur tepkisi: Toplama kamplarına son verin

    Sudanlı muhalifler: Ölü sayısı 100'ün çok üzerinde

    Adaletten daha önemli bir şey yoktur

    DSÖ: Dakikada 13 kişi hava kirliliğinden ölüyor

    'Mossad sahte bilgi üretiyor' iddiası

    Salah, yaşantısıyla İslam'ı tanıttı

    Sudan'da taraflar müzakereye hazır

    Ruhani: Çatışmadan yana değiliz

    Bosna Hersek'te toplu mezar keşfedildi

    'Benim bu sözüm, özellikle Ekrem Bey'e oy vermeyen vatandaşlara'

    İzmir Körfezi'nde bulundu

    Tüpraş'taki dumanlanma ile ilgili rahatlatan açıklama
    📷

    'Türkiye'nin Kızıldenizi' bu görüntüleri haketmiyor!

    Avrupa Fizik Olimpiyatları'ndan sevindiren haber

    Kongo'da ölü sayısı 1346'ya yükseldi

    İdlib'in feryadı dinmiyor... Bayram günlerinde de kan akmaya devam ediyor!

    Kaşıkçı cinayetinden hemen sonra ABD'den Suudilere nükleer imtiyaz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşere tam bir bayram getirecek
    Abdullah ŞAHİN

    Mevlâ görelim neyler
    Ahmet BATTAL

    Ne yöne dönelim?
    Mikail YAPRAK

    Geçim dünyasında seçim!
    Faruk ÇAKIR

    Bir gurbetçinin bayram hatırası
    Genel

    Nurdan Katreler
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlar üzerine
    Ali ATAÇ

    Kuvvet haktadır, hak da adalettedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.