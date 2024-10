“Dikkat ediniz sizi avlamasınlar!”

Bir kardeşimiz, “Münâzârât’ı okumama karşılığında altı katlı binayı nasıl alırlar; aklım almıyor?” dedi.

Başka ne teklifler var, bilmiyoruz! Daha önce birçok örnek duyduk, gördük: Verilen binaları karşılığında 12 Eylül darbe-i münâfıkanesini, darbecileri desteklemek.

Hem Hz. Âdem’in (as) oğlu Kabil, Hz. Nuh’un (as) oğlu ve hanımı, Hz. Lût’un (as) hanımı, Hz. İbrahim (as) babası… Hz. Musa’nın (as) eniştesi ve amcaoğlu Karun, Hz. İsâ’nın (as) İşkodra Yehuda isimli havârîs; “mescid kuşu” ünvanlı Sa’lebe aldanmamış mı? Bediüzzaman, “Tamah yüzünden çoklarını avlıyorlar.” diyerek avlanma taktiklerinden bir kısmını deşifre eder: “Ehl-i dünya, hususan ehl-i dalâlet, parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayat-ı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, hadsiz bir hayat-ı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur.”1

Rıfat Börekçi ile birçok âlim ve şeyhin avlanıp satın alındığı dönemde, “M. Kemal Paşa… Bediüzzaman’ı kendine çekmek ve nüfûzundan istifade etmek ister… Mebusluk, hem Darü’l-Hikmetteki eski vazifesini hem Şarkta Şeyh Sünûsi’nin yerine vaiz-i umûmî hem bir köşk tahsisi gibi teklifler yapar.”2 O zamanın parasıyla 300 lira maaş, Halim Paşa Köşkü dahil hepsini elinin tersiyle iter!

Bugün de benzer teklifleri dindarlara ve Kur’ân-ı Hakîm’in hâdim ve tilmizlerine yapmaya devam ediyorlar: “Şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin kalbli, sadakati kuvvetli, niyeti ihlâslı, himmeti Âli gördükleri vakit başka noktalardan hücum ederler. Şöyle ki:

“İşimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için, onların tembelliklerinden ve tenperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar, öyle desiselerle, onları hizmet-i Kur’âniyeden alıkoyuyorlar ki, haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar, tâ ki hizmet-i Kur’âniyeye vakit bulmasın. Bir kısmına da dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyorlar ki, hevesi uyanıp, hizmete karşı bir gaflet gelsin.”3

Bediüzzaman (ra), bunun için “Kur’ân-ı Hakîm’in tilmizlerini ve hâdimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır.”4 notunu düştüğü Hücumat-ı Sitte’yi yazmış!

Dessas avcılar tevbe etmedi: “Dikkat ediniz sizi avlamasınlar!”5

Dipnotlar:

1-Mektûbât, Enst./intr., s. 407.; 2-Tarihçe-i Hayatı, s. 195.; 3-Mektûbât, s. 414.; 4-Age., s. 401.; 5-Age., s. 412.