"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

En büyük meslek annelik değil midir?

Ali FERŞADOĞLU
08 Mart 2021, Pazartesi
Resmi bir işlem için memure hemcinsine, “Mesleğiniz nedir hanımefendi?” diye sordu. O da, “Anneyim ve ev hanımıyım!” diye cevap verdi.

“Bunlar meslek değildir bayan, hakiki mesleğiniz yok mu?” 

“Annelik en hakiki, en büyük, en mukaddes meslektir yavrum!” “Nasıl yani?” “Anaokulunda çalışan bir bayanın mesleği nedir?” “Anaokulu öğretmeni!”  

“İşte ben hakiki anaokulu, aile okulu öğretmeniyim! 

“Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve mânevî derslerdir ki, o dersler fıtratımda, adeta maddî vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum.” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 202.) 

“Şimdi düşün memure hanım! Anneniz olmasaydı siz hayatta kalabilir miydiniz?” “Hayır!” “Öyle ise annelikten daha büyük meslek yoktur! Peki, alimler, doktorlar, yöneticiler, padişahları ve diğer meslek sahiplerini doğuran ve yetiştiren anneler değil mi?” “Doğru!”

“İyi de bu resmen kabul edilmeli, aksi halde meslek olmaz” 

“Nasıl olmaz ki, annenin doğurduğu çocuğun bakıcısı meslek sahibi, çocuk bakıcılığı meslek oluyor da onu doğuran, yetiştiren annelik nasıl meslek sayılmıyor! Günümüz medeniyeti sokaklardaki meslekleri özendirerek, ev hanımlığını ve anneliği meslek kabul etmeyerek, ferd, aile ve topluma-özellikle kadına- en büyük zararı vermiyor mu?  

Ve ne yazık ki, dindar iktidar da ferdi, aileyi, toplumu perişan eden ev hanımlığını, anneliği meslek saymayıp, “kariyer ve dış mesleklere” yönlendirerek iğdiş ile perişan ediyor…  

“Mim’siz medeniyet, tâife-i nisâyı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metâı yapmış. Şer’-i İslâm onları/ Rahmeten dâvet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada; rahatları evlerde, hayat-ı âilede. Temizlik zînetleri;/Haşmetleri hüsn-ü hulk, lûtuf ve cemâli ismet, hüsn-ü kemâli şefkat, eğlencesi evlâdı.” (Bediüzzaman, Sözler, Enstitü/internet, s. 668.) 

Kadın evini özledi, anne yavrusuna hasret! Bırakın kavuşsunlar! 

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir

    'Ülke böyle yönetilmez'

    Salgın yönetilemiyor

    ABD'den Afgan liderlere barış mektubu

    3 bin çocuk, anneleriyle hapiste

    Güneydoğu’da risk haritası nasıl “mavi” oldu?

    'İkinci Dünya Savaşı’ndan daha yoğun'

    Türkiye’de en âcil sorun geçim sıkıntısı

    İtalya'da sırası gelmeden aşı yaptıran belediye başkanı istifa etti

    İsviçre'de peçe yasağı referandumla kabul edildi

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha vefat etti

    Ne oldu da dolar 7.5’in üzerine çıktı?

    Hoşgörü ve birlikte yaşama günü

    Hava kirliliği ruh sağlığını bozuyor

    Bakan Koca vaka sayısı artan ve azalan illeri açıkladı

    Çin, Uygur zulmünü inkar ediyor

    'Filistinli kadınların yüzde 40'ı işsiz'

    İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

    Filistin ile Çin arasında aşı anlaşması

    İran'dan İsrail'in tehdidine cevap

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    En büyük meslek annelik değil midir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Niğbolu kahramanı kahrından öldü
    Genel

    Anayasa Mahkemesi: Resmî ilân kesmek hak ihlâlidir
    Yeni Asya'dan Size

    5 yılda 30 milyon ziyaretçi
    Süleyman KÖSMENE

    Şefkat kahramanları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bediüzzaman’ın örnek duruşu
    M. Ali KAYA

    Din ve hürriyet
    İlimdar Kaya

    Başit’ten yükselen ses
    M. Said ZEKİ

    Yavaşla ve hayatı fark et!
    Risale-i Nur'dan

    Kemâlâtın üstadı: Hazret-i Muhammed (asm)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.