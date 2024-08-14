"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Ey 2024'ün hayvansever hayvan hakları savunucuları!..

Ali FERŞADOĞLU
14 Ağustos 2024, Çarşamba
Hayvan hakları hakkında kanunların çıkarıldığı 2024 Türkiye’sinde ve dünyada köpek, kedi, ve av hayvanları katliamları devam ederken 1400 yıl geriye, miladî 11 Ocak 630’a gidelim; gördüğümüz tüm insanlığın vicdanını harekete geçirecek dünya ve ukba çapında bir tablodur:

Muhammed-i Arabî (asm) 10 bin kişilik ordusuyla Mekke’nin fethine giderken yolun üzerinde süt emen yavrularını korumak için hırlayan bir köpek gördü. Şefkat abidesi Allah’ın elçisi, Cuayl bin Suraka’ya, ordunun tamamı geçinceye kadar o köpeğin başında nöbet tutmasını, onu ve yavrularını korumasını emretti.”1

Peygamberimizin (asm) varisi ve Asr-ı Saadet merhamet, şefkat duygusunu çağımıza taşıyan Bediüzzaman (ra), sineklerin, balıkların rahatsız edilmemesini, kertenkele gibi hayvanların ifna edilmemesini, “Bu hayvanların yaradılış hikmetleri ta’dad (saymak) ile bitmez” diyerek talebelerine akıl ve vicdanlarına hitap ederek anlatır ve ikna edermiş. Değil köpekleri öldürmek, gıybetlerini etmekten dahi men etmişti. Hepimize, bilhassa hayvan hakları savunucularına verdiği dünya çapındaki ders şöyle:

Talebelerin cami odasında kavurmaları vardı. Bir gün kapıyı açık bırakılır. İçeri giren bir köpek kavurmaları yemiş. Bir tertiple köpeği tekrar celbedip, sopa ile döveceklerdi. Üstad Bediüzzaman bunu öğrenince, onları vazgeçirmek istedi. Molla Resul, “Seyda biraz kıymamız vardı. Biz kıyamıyorduk ki, yiyelim. Halbuki bir köpek gelerek hem kıymayı yemiş, hem de küpü kırmış. Bize zarar verdi. Nasıl biz onu dövmeyelim?’ diye mazeretlerini söyler. Üstad:

“Molla Resul, senden soruyorum; vicdanen söyle, sen aç kalsan, paran da olmasa, bir şey almaya gücün de olmasa, nihayet açık bir yerde bir et bulsan; yer misin, yemez misin?’ diye konuştu.

Molla Resul, Üstad’ın bu konuşması üzerine cevaben: ‘Evet, yerim Seyda!’ dedi. Üstad tekrar buyurdu ki: “Bu hayvandır, aklı yoktur. Haramı-helali bilmiyor. Elbette açık kapıdan girip, kavurmalarınızı yemiş. Bundan dolayı cezaya müstehak mıdır?”

Molla Resul ve arkadaşları, “Köpekte kabahat yoktur’ diye kabul ettiler. “Madem öyledir. Bu hayvanın gıybetini yapmayın ve helal edin!” dedi.”2

Dipnotlar:

1-EbûAbdillâh Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî, Kitâbu’l- Megazi, C. II, s. 225.; 2-Son Şahitler, 1. Cilt, 115.;

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir an önce ateşkes için beşli çağrı

    En çok şikayet adalet ve eğitimden

    Avrupa’da 47 bin kişi sıcaktan öldü

    BM: Sabah namazı kılıyorlardı

    Atina cayır cayır yanıyor

    Eczacılar günah keçisi ilan ediliyor

    Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

    Kimsemiz kalmadı, bu savaşı durdurun

    Meclis bu gölgeyi kaldırmalı

    Her evde bir işsiz var

    Çiftçinin ürünü tarlada kaldı

    Sendikalardan “Geçinemiyoruz” mitingleri

    Temel ihtiyaçlar bile zor karşılanıyor

    Hak ihlalleri raporuna erişim engeli

    Konut satış istatistikleri açıklandı

    YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Kayıtlar 19-23 Ağustos tarihleri arasında

    İsrail: Gazze'de zaferden uzağız

    Arakanlı Müslümanlar Myanmar’a dönmek zorunda

    Sonbahar da sıcak geçecek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mehmet Doğan’ın 19 Mayıs uyarısı
    Ahmet BATTAL

    Eğrilen yollardaki savrulmalar ve AKP-2
    Risale-i Nur'dan

    Beşer, âhir vakitte ulûm ve fünuna dökülecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Gülmek kalbi karartır mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mevsim gibi değişen hayat
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman’ın Barla misafirleri
    Cevher İLHAN

    “Vergi paketi”nin içyüzü
    Genel

    Bir an önce ateşkes için beşli çağrı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.