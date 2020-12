Hayat virüsle devam ettiriliyor!

Mikrop, korona ve sair hurdebini virüslerden korkarız!

Hiç düşünmeyiz onlar olmazsa hayat olmaz! Meselâ-ilmî verilere göre-sivrisinekler öylesine çoğalıyor ki-birisi milyonlarla yumurtluyor-eğer mikroplar onları imha edip, eritip, azot haline getirip toprağa vermeselerdi yeryüzü 14 metre kalınlığında sivrisineklerle kaplanacaktı! Ya diğer sinekler, hayvanlar, bitkiler!

“Akrebin zehiri, beyin, ilik kanseri, bağırsak iltihabı vb. hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Akrep zehrinin bir litresi ise, tam 10 milyon dolar!

Bu bilgiyi doğrulatmak için sorduklarımız şu cevabı da verdi: “Scorpion venom is the most expensive liquid in the worldhere’s wahy it costs $39 million per gallon. (David Anderson And Abby Tang/Oct 17.2018, 4:14 PM)

Dünyanın en pahalı sıvısı bu akrep zehri! Modern teknik ve teknolojik cihazlarla donanımla yüz binlerce kimyagerin, muhteşem laboratuvarlarda üretemediği bu sıvıyı akrebe ürettiren ve iğnesinin ucundan akıtan Allah’ın hangi bir nimetini inkâr edebilirsiniz?

“Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerâta mağlûp olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teshîr-i Rabbâniye ve ikram-ı Rahmânîdir.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 296.)

Ve şu hakikat ne kadar çarpıcıdır: “Hem, nasıl ki hayvanâttan herbirisi, kâinatın bir küçük nüshası ve bir misâl-i musağğar hükmünde, gàyet derin bir ilim ve gàyet dakîk bir hikmetle, karışık eczâları karıştırmayarak ve bütün hayvanların ayrı ayrı sûretlerini şaşırmayarak, hatâsız, sehivsiz, noksansız yapılmalarıyla, ilminin her şeye ihâtasına ve hikmetinin her şeye şümûlüne, adetlerince işaretler ederler. Öyle de, herbiri birer mu’cize-i sanat ve birer hârika-i hikmet olacak kadar sanatlı ve güzel yapılmasıyla, çok sevdiğin ve teşhirini istediğin sanat-ı Rabbâniyenin kemâl-i hüsnüne ve gàyet derecede güzelliğine işaret ve herbirisi, husûsan yavrular, gàyet nazdar, nâzenin bir sûrette beslenmeleriyle ve heveslerinin ve arzularının tatmini cihetiyle, Senin inâyetinin gàyet şirin cemâline hadsiz işaretler ederler.” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 359)

O zaman kulak verelim: Ey insan! Mâdem hakikat böyledir; gururu ve enâniyeti bırak. Ulûhiyetin dergâhında acz ve zaafını istimdâd lisâniyle, fakr ve hâcâtını tazarrû ve duâ lisâniyle ilân et ve abd olduğunu göster.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 296)