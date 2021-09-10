"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

“Hırsız vaarrr, hırsız vaarrr!”

Ali FERŞADOĞLU
10 Eylül 2021, Cuma
Şahit olmuşsunuz veya sosyal medyadan izlemişsiniz: Hırsız, esnafın malını çalıp kaçtığı zaman bağıra-çağıra peşine düşer: “Hırsız vaaaarrr, hırsız vaaaarrr!”

Esnaf arkadaşları da var güçleriyle hırsızın peşine takılarak yardım eder. Yakalarlarsa malını kurtarır, pataklar veya polise teslim ederler. İşin raconu budur! 

Bir esnaf çıkıp da, “Yahu arkadaşlar bırakın bağırmayı, çalsa çalsa yüzde 20 (yüz liradan yirmi lira) çalmıştır!” dedi mi, der mi? 

Rüşvet haksız kazanç, çalmak değil mi? Niye, “Rüşvetçi vaaaarrr!” diye bağırmıyoruz! Keza, kimi yerde resmî, kimi yerde gayr-i resmî vatandaş dolandırılıyor! Niye, “Dolandırıcı vaaaarrr” diye bağırmıyoruz! 

Hadis-i şerifte mealen şöyle beyan edilmiyor mu? “Müslüman kardeşinin malına veya şeref ve namusuna yönelik günah işleyen kimse altın ve gümüşün bulunmadığı gün gelmeden önce ondan helâllik dilesin. O gün, dünyada kötülük yapan kimsenin sevapları varsa haksızlığı kadar alınıp mağdura verilir, yoksa onun günahından alınıp berikine yüklenir.” (Müsned, II, 435, 506)  

Meşrûtiyet aynı zamanda şeffaflık, sorgulamak, suiistimalleri önlemek demektir ve istibdadın/diktatörlüğün zıddıdır. Meşveret ve şeffaflık kapalı kapılar arkasında suistimalatları engellemektir. 

İşte şimdi tek adam yönetimiyle yaşadığımız şey tam olarak şu değil mi? “Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler.” (Tarihçe-i Hayat, s. 77-78)  

Niye bağırmıyoruz: “Reisler mallarımızı ceplerine indirdiii” diye? Bir sürü torpiller, suiistimaller, hak ihlâlleri oluyor. Niye bağırmıyoruz? Korkutmaca, yalan, iftira ve sahte “itiraflarla” binlerce kadın, çoluk-çocuk hapse atıldı! Niye, “Zalim vaarrr, Zalim vaaarrrrr” diye bağırmıyoruz?  

Hani Üstadımız bağırın demişti: “Nasıl ki, sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz mâsum ile bir câni var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini, semâvâta işittirecek derecede bağıracaksın. Hattâ birtek mâsum, dokuz câni olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 254)

Okunma Sayısı: 1575
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • erhan

    10.9.2021 11:06:52

    “Korktuğu için başkasının hayatını mahveden kararlar veren, Korkunun bu derece utanç verici bir mazeret olmasının farkında olmayanlarla dolu bir dönemde, makam mevki, para, karşı cins kullarla gözleri boyanan bir sürü sülük eline teslim edilmiş makamlar olduğu müddetçe korkmaya devam. yazık çok yazık, nereden nereye, tarih bunu da yaz kimler kimlerle!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

50 yıldır takım elbise ve kravatlı su satıyor

"Hem ek, hem yeni atama bekliyoruz"

NATO, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin soruşturma başlattı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Türkiye dünyaya örnek oluyor

“Büyüdük, ama işsiz kaldık“

3,5 milyon kişi borcunu ödeyemiyor

Salgında yalnız bırakıldık

Esnaf: Patlama noktasına geldik

Gözyaşları içinde anlattı

23 bin 562 yeni Kovid-19 vakası daha

İsrail polisi bir Filistinliyi ağır yaraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Rusya'ya baskı yapın

'Salgınla mücadelede çıkarlar öne geçti'

Satılık konutta fiyatlar zıpladı

Biontech'in küçük çocuklar için hazırladığı aşı onaya sunulacak

Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Psikolojik linç
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ahmet BATTAL

Bu dile alışmayın, alıştırmayın
Osman Yiğit

Dershanede kalmak
Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

Bediüzzaman dosyası heyecanı
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Faruk ÇAKIR

Yıllar erken mi bitti?
Risale-i Nur'dan

Risale-i Nur’un Kur’ân’dan aldığı dersin en birinci esası
H. Muharrem OKUR

İzmir’de bulutlar dağılıyor
Ali FERŞADOĞLU

Kişileri hangi ölçülerle değerlendiriyoruz?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.