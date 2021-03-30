Mübarek geceler Kur’ân’da var mıdır?

Kur’ân’da adı geçen mübarek geceler: Leyle-i Kadir, Leyle-i Mi’rac ve Leyle-i Berat. Kadir ve Mi’rac daha açık, Berat Gecesi’ne ona işaret eden anahtar kelimelerle zikredilir.

Âyetlerin meali şöyle: “O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur.” (Duhan Sûresi: 2, 3, 4)

Berat Gecesi’nde Kur’ân’ın tamamı Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına nazil olmuş, sonra ilk âyeti Kadir Gecesi’nde olmak suretiyle 23 sene boyunca âyet âyet Peygamberimizin (asm) kalb-i mübarek-i pakine indirilmiştir.

Kur’ân’da Regaib ile Mevlid geceleriyle ilgili direkt bahis yok. Dolaylı olarak bilgi var: Peygamberimizin (asm), “Beş gecede duâlar geri çevrilmez: Recep ayının ilk Cuma gecesi, Şaban ayının yarısı geldiği gece, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesidir.” (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

Bu rivayetten şüphe duyulacak bir durum yok; sahih ve kesindir. Regaib Gecesi zaten bir Cuma gecesidir ve hadiste o gece yapılacak duâların reddolunmayacağı beyan edilir. Cuma Sûresi’nde, “Cuma günü Allah’ı zikretmeye koşun” diye emrediyor. Ki, bu bilgiler birbirini doğruluyor ve tamamlıyor.

Mevlid-i Şerif gecesinin kutlamasıyla ilgili bir emir yok. Bilinen, Peygamberimizin (asm) Rebiülevvel ayının 12. Gecesi’nde dünyaya teşrifi. İslâm ümmeti onun dünyaya teşriflerini teşekkür olarak salâvat ve duâlarla anmaya, onu manen karşılamaya çalışır.

Doğum, sevgililer, anne-babalar günü, vs., vs. kutlayanlara lâf etmeyenler meallerini vereceğimiz şu âyetlere (ve daha nicesine) dikkat etmeliler: “Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin. Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” (Azab Sûresi, 41., 35)

Bu çerçevesinde Peygamberimizin (asm) doğumu Mevlid, mübarek gün ve geceleri ibadet, Kur’ân okuma ve zikirle geçirenlere dil uzatmanız ne anlama geliyor? Kur’ân’ı mı bilmiyorsunuz, kafaları bulandırmak için bilmezlikten mi geliyorsunuz?

“Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. (Nahl Sûresi, 43., Enbiya Sûresi, 7 âyetin meali) Soracaklarınız da, “Onun tevilini Allah’tan başkası bilemez. İlimde derinlik ve istikamet sahibi olanlar…” (Al-i İmran Sûresi, 7)