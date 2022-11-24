"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Neden siyasete bakışlar farklı?

Ali FERŞADOĞLU
24 Kasım 2022, Perşembe
İçtimai, siyasi meseleleri müzakere ettiğimiz gruptan bir kardeşimiz, “Başkaları da Risale-i Nur’u okuyor. Ama, onlar sizin gibi düşünmüyor! Yanlışlık kimde?” diye sordu.

Aziz kardeşim! Herkes bir iddiada, bir yorumda bulunur. Gerçekten kimin isabetli, kimin isabetsiz olduğunu anlamakta samimi olan her iki iddia sahiplerini mihenge vurur. Zira; 

“Hiçbir müfsid (bozguncu), ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür (yanlışı doğru zanneder). Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz.” (Münâzârât, Enstitü/İnternet, s. 49.) 

Devamında da şu ölçü var: “Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. Delil ve âkıbete bakınız.”  

Bediüzzaman’ı mihenge vuruyorsak, elbette herkesi vurmalıyız! Mihenk, senin benim aklım değil, Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin en muhteşem tefsiri Risale-i Nur’dur. Herkes iddiasına karşı delil ve belge, yani, kitap ve sayfa numarası verebilmeli. Münazarat, Sünühat, Divan-ı Harb-i Örfi, Hutbe-i Şamiye ve Mektubat’tan-lahikalar 27. Mektub’tur-delil gösterilmeli. Veya müceddidi siyasetin ana parametrelerinin toplandığı Beyanat ve Tenvirler’den… 

“Peki, niye onlar farklı yorumluyor?” Birçoğu bahsi geçen kitapları okuyor mu? Bizde ise ferden ferda veya meşveretlerde, müzakere ve münazara ile tahlil ve kritiği yapılır. Ve ennihayet her kademede meşveret edilir.  

“Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.” (Lem’alar, s. 171.) Buna göre, büyük kısmı mezkür eserleri tam okumuyor olabilir. Okuyanların bir bölümü anlamıyor, anlayanlar ise, kabul etmiyor olabilir. 

Demek ki, “okumak” başka, “anlamak” başka, “kabul etmek” ise bambaşkadır. Bunu tahkik etmek ise, herkesin vazifesi. 

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslamofobi yasal yaptırıma tabi tutulmalı

    Müslüman olan ABD’li yazar vefat etti

    Türkiye’nin itibarı hiç böyle sarsılmamıştı

    Türkiye’nin kendini savunma hakkı var

    İsrail Kudüs’ü Yahudileştirmek istiyor

    Tutarlı hiçbir hareketleri yok

    Fay hattında 110 ilçe

    Son belirlemelere göre Düzce'de yaralı sayısı 93 oldu

    'Düzce'deki depremde 321 binada hasar tespitleri yaptık'

    Düzce'deki depremde evden çıkarken düşen kişi vefat etti

    ABD - Virginia'da süpermarkette saldırı: 10 kişi öldü

    Kandilli Rasathanesi: Sığ odaklı bir deprem

    Vatandaşlar deprem anında yaşadıklarını anlattı

    Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Özmen'den Düzce'deki deprem hakkında açıklamalar

    Bakan Akar: Pençe-Kılıç Harekatıyla 254 terörist etkisiz hale getirildi

    Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki saldırıları kınadı

    Düzce - Gölyaka'da 5,9 büyüklüğünde deprem - Düzce'de eğitime bir gün ara verildi

    Trafik kazalarının faturası ağır oluyor

    ABD: Türkiye'nin her türlü kendini savunma hakkı var

    İstanbul - Şişli'de zincirleme trafik kazası: 8 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra
    Ahmet BATTAL

    Suçluyu tesbit TBMM Başkanının görevi
    Mikail YAPRAK

    Yalanlardan bir duvar
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden siyasete bakışlar farklı?
    Süleyman KÖSMENE

    Nurcular neden siyaset yapmamalı?
    Risale-i Nur'dan

    Tarihî mektuptan:
    M. Latif SALİHOĞLU

    Baş döndüren U dönüşleri
    Cevher İLHAN

    Seçimi sabote mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hazır olmadığımız anlaşılmadı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.