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25 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Önce düşmanı bertaraf etmeli değil miyiz?

Ali FERŞADOĞLU
25 Mayıs 2020, Pazartesi
Şöyle hukuki bir prensip vardır Mecelle’de: Def-i şer, celb-i menafia racihtir. Yani, önce şerri, zararlıyı, kötülüğü ortadan kaldırmak, sonra faydalıyı getirmek esastır…

Bediüzzaman, şahısları değil, zihniyetleri, kötüleri değil, kötü hasletleri, olumsuz davrananları değil, olumsuzlukları, günahkarları değil, günahları hedef alır. Ve onları bertaraf etmenin yol ve metotlarını gösterir, formüllerini verir.

Bunlardan birisi, İslam alemi için şu tesbittir: Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; sanat, marifet, ittifak silahiyle cihad edeceğiz…” (Bediüzzaman Said Nursî, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.)

*

Pakistanlı araştırmacı Dr. Faruk Saleem, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İslam Konferansı Örgütü'nün (OIC)verilerine dayanarak şu bilgileri veriyor:

Müslüman ülkelerde,

-100 kişiden sadece 40’ı okuma-yazma bilir ve herkesin okur-yazar olduğu bir tek Müslüman ülke bulunmamaktadır!

-Bunların %50’si ilkokul mezundur

-Ve sadece %2’si üniversiteyi bitirmiştir.

*

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından toplanan verilere göre Hıristiyan dünyasında okuma-yazma bilenlerin oranı % 89’dur. Bunların

-%98’i ise en az ilkokul mezundur.

-Ve 100 kişiden 40’ı üniversite mezunudur.

-15 Hıristiyan çoğunluğa sahip ülkedeki okuma-yazma oran ise %100’dür, yani bu 15 ülkede okuma-yazması olmayan tek kişiye rastlamak imkansız.

*

-Hollanda da 30 üniversite var, 13’ü ilk 200’ün içinde.

-Türkiye’den ilk 200’ün içinde tek üniversite var.

*

İslam Konferansı Örgütü'nün (OIC) 57 üyesi vardır ve ülkelerin tümünde sadece 500 adet üniversite bulunmaktadır.

Sadece ABD'de 5 bin 758 adet üniversite vardır.

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından 2004 yılında hazırlanan “Dünya Üniversitelerinin Akademik Deger Listesi”ne Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin hiç birinden ilk 500’e giren tek bir üniversite yoktu.

*

-Dünyada 14 milyon Yahudi var.

Peki, ama; son 100 yıl içinde Yahudiler sadece ilim/bilim alanında 104 Nobel ödülü kazanırken,

1.4 milyar Müslüman neden yalnızca 3 Nobel kazandı?

ABD’de toplam bilim insanı sayısı 4.000, Japonya’da 5.000’dir.

57 Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerdeki toplam bilim adamı sayısı ise sadece 230 kişidir.

(Akademisyenlerin hepsi bilim insanı değildir. Bilim insanı demek, pozitif bilimlerle aktif olarak uğraşan kişi demektir.)

Ve her 1 milyon Müslüman kişiye sadece 1 bilim insanı düşmektedir.

*

57 İslam ülkesi, 1.750 bin nüfusuyla, yani dünyanın dörtte biri iken, ilme/bilime katkısı, yani ürettiği ilim 1.5, bazı araştırmalara göre 1.45.

 

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