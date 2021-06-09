Önce iç barış gerekmiyor mu?

Hepimizin ve hemen hemen her ferdin aradığı şey huzur, mutluluk, barış ve refah içinde yaşayacağı bir dünyadır.

Bu insanlığın aradığı ortak paydadır. Huzur, mutluluk ve refah, barış ortamında sağlanır. Barışı esas almayan yaklaşımlar çözüm getiremez, menfaat çatışmaları ve savaşları engellemez.

Barış, Selâm esmasına dayanır. Allah (cc), Selâm’dır. Yani kullarını tehlikelerden sâlim kılan, mahlûkatına esenlik ve selâmet verendir. “O Allah ki, Kendisinden başka İlâh yoktur. Melik’tir, Kuddûs’tür, Selâm’dır.” (Haşr Sûresi: 23)

İslâm kelimesi, “emniyet, teslimiyet ve barış” anlamındadır. Ve, “Şeriat-ı garra zemine nüzûl etti; ta ki, zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin, şu insaniyetten siyah lekesini izale etsin; hem de, izale etti” ve emniyet ile barışı getirdi. (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 37)

Yeryüzünü bir mescid, Mekke’yi bir mihrab, Medine’yi bir minber, mü’mini ise, bir zakir yaptı. Müslümanları, başta nefisleri, yakınları ile en güzel şekilde cihad etmeyi, yâni kendilerini ıslâh edip mükemmel bir ahlâk kazanmayı tavsiye etti.

İnsanda muhabbet, şefkat, fazilet gibi müsbet/olumlu ve hased, inat, adavet, gibi menfi/olumsuz duygular var. Müsbet duygular “vasat/denge”de, menfi/olumsuzları yerli yerinde ve ölçüsünde kullanılmazsa içbarış duygusal barış bozulur.

O zaman sağlıklı bir iletişimle kalpten kalbe yol bulmalı. Bunun pek çok yolu var: “Sevgi, merhamet, hürmet, saygı, tevazu, selâmlaşmak, nezaket, güzel davranış, cömertlik, iyilik, bağışlamak, iltifat, vs., vs.”

Bu hasletler ihlâs sırrıyla ile bütünleşerek ferdî ve içtimaî (bireysel ve toplumsal) maddî-manevî hayata değer katar. Bunların da sonucu barıştır. Barış, emniyet/güven ortamı sağlar. O zaman bütün olumlu hasletler, duygular yeşerir. Duygusal, iç barışı sağlayamayan, kardeşleri, ailesi ve toplumla barışık yaşayamaz. Şu halde gerçek barış, huzur, emniyet ve mutluluk, iç barıştan geçer. Bu da, “marifetü’n-nefs/nefis terbiyesi” ile gerçekleşir.

Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye nefis terbiyesinin bütün esaslarını taşır. Risale-i Nur da, muhteşem bir tefsir olarak bütün duygu ve haslatlerimizin çıkış noktalarını, ölçü, prensip ve formüllerini ortaya koyduğundan muazzam bir nefis terbiyesi ve barış kitabıdır.