İsrail’in işgali kalıcılaştırılıyor

VAZİYET

“Barış plânı” olarak propaganda edilen “Trump’un planı”nda Filistin halkının haklarıyla ilgili hiçbir teminatın olmadığı, mazlumun kaderinin zâlime ihale edildiği ortada.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre 50-60 bini çocuk en ez 150 bin sivilin katledildiği soykırımın hesâbının sorulmayıp cezasız bırakılan İsrail’in daha ilk günde “sınırı geçtiler” denilerek altı Filistinliyi katli, günlerdir “lojistik sebepler” uydurmasıyla Refah kapısının kapatılıp 600 insanî yardım TIR’ının Gazze’ye alınmaması ihlâlleriyle muallel hâle gelen “ateşkes”in içyüzü açığa çıkıyor.

Aslında enkaz altında kalıp aranan “rehinelerin cenazelerinin verilmediği” bahanesiyle İsrail ordusunun yeniden Gazze’yi bombalaması, Netanyahu’nun “Yeniden saldırırız!”, Trump’un “Plana uymazlarsa öldürürüz!” tehditlerini savurmaları, en son İsrail’in Lübnan’a havadan saldırısı maksadı bir defa daha deşifre ediyor.

Yeni Yol Meclis Grubunda konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Babacan’ın, “İşin pazarlanışı ayrı özü ayrı. 13 Ekim akşamı Şarm El- Şeyh’de imzalanan ve ‘Abraham anlaşmaları’nın genişletilmiş hali olan ‘plân’da Filistin yok” analizi, vaziyeti ele veriyor.

Zira “yandaş medya” ve Saray trollarınca âlâ-yı vâlâyla “zafer!” diye lanse edilen “plan”la barışın değil, işgale direnişe “terör” yaftasıyla İsrail’in güvenliğinin merkeze alındığı görülüyor.

En çarpıcısı da, “plan”da Filistin davasının meşruiyetinin temel referansı olan ve on yıllardır mücadelesi verilen 242 ve 338 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarına, İsrail’in 1967 sınırlarına çekilmesine, Kudüs’ün statüsüne, Filistinli mültecilerin dönüş hakkına, “iki devletli çözüm”e ve “bağımsız Filistin”e dair hiçbir atfın olmaması. İşgalden, Batı Şeria’daki Filistin topraklarında BM kararlarına rağmen yasadışı Yahudî yerleşim birimlerinden tek kelimenin yer almaması.

Bunun içindir ki Babacan, “Hastanelere, okullara, sivillerin yaşadığı çadırlara uzanan katliamları; yardım dağıtım noktalarında çocuklara açılan ateşleri unutacak mıyız? Gazze’de binlerce çocuğun, annenin, sivilin katliamından sorumlu Netanyahu’nun yaptıklarını unutup affedecek miyiz?” diye soruyor.

Özetle, “plan”la Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarınca soykırım suçuyla suçlanmış, hakkında insanlığa karşı işlenmiş suçlardan tutuklama kararı verilmiş, Miloseviç ve Karadziç gibi savaş suçlusu Netanyahu temize çıkarılıp “devlet adamı” rolü bahşediliyor.

Bundandır ki Cumhurbaşkanı’nın İsrail’in işgalini kalıcılaştıran “metni” neden imzaladığı sorgulanıyor? Gerçekten neden?

TESBİT

“Trump tiyatro şovu!”

Soykırımca Netanyahu ve çetesini “Çok iyi öldürdünüz!” diye öven Trump, İsrail parlamentosunda ve Mısır’da bütün dünyanın gözü önündeki şımarıkça şovlarla bir dizi çarpıklık sergiledi.

En çarpığı da Trump’un, Evangelist Beyaz Saray stratejistleriyle “yüzyıl planı”yla İsrail’in “arz-ı mev’ud (vaadedilen topraklar)” teziyle “büyük İsrail hegemonyası”na arka çıkan, İsrail’i Kudüs’ü başkent göstermesine cüretlendiren Siyonist damadı Kushner’e övgüler dizmesiydi.

Bununla da kalmayıp “Kızım Ivanka da burada. Din değiştirdiğini, Yahudiliğe geçtiğini yeni öğrendim; ama bunu benden bekleme Bibi!” esprisiyle “En İsrailci Amerikan Başkanı” olduğunu tekrarlamasıydı.

“Tanrı bu toprakları İsrail’e vermiş. Batı Şeria da İsrail’e ilhak edilmeli, ‘Filistinli’ diye bir halk yok” gayzını ifşa eden, “iki devletli çözüm”ü “aptalca” olarak görüp “İran’ın öldürülmesi gerekir!” diyen ABD’nin İsrail Büyükelçisi Evangelist Mike Huckabee gibi Siyonizme hizmetin peşinde olduğunu göstermesiydi.

Ve bütün bunlar, Filistin topraklarında işgalin 77 yıldır devam ettiğini nazara veren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın, “İşgal, katliam, soykırım ve savaş suçlarının faturasını sadece Netanyahu’ya kesip, işgalci İsrail’i görmezden gelmek tam da Siyonizm’in istediği şeydir. 100 yılı aşkındır nerede kan ve gözyaşı varsa orada ABD’nin parmağı var. Küresel sermayenin ve sömürünün en besili taşeronu Trump, ruhu olmayan içi saman dolu bir ‘barış güvercini’ olarak pazarlanıyor. Bütün dünyaya karşı korkunç bir tiyatro sahnelendi ve sahneleniyor…” tesbitini teyid ediyor.

HAFTANIN SORUSU

“Neyin kutlaması?”

“Daha 100 yıl önce vatan toprağı olarak gördüğümüz bu mekânlarda neyin kutlamasını yapıyor bunlar? Bütün bu şatafatlı törenlerde BM’nin adı bir kez bile geçmedi. Ama BM’nin sayısız kararı açıkça çiğnenerek işgal meşrulaştırıldı. Bundan sonraki hedefinin de ‘Abraham Anlaşması’ olduğunu gösterdi. Memleketlerinde milyonlara hamasi nutuk çeken Müslüman liderlere sesleniyorum, okumadınız mı bu metni? Okuduysanız nasıl imzaladınız ve nasıl Trump’u alkışladınız?!”

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı