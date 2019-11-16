"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

“Sen gazeteci misin, hükümetin adamı mı?”

Ali FERŞADOĞLU
16 Kasım 2019, Cumartesi
Sayın Cumhurbaşkanı R. Tayip Erdoğan ABD’den neyi aldı, neyi getirdi?

Takip eden gazetecilerin insaflıları, yağcı, tabasbusçu, müdahin, yalaka, yani iktidardan yana olmayan gazeteci ve analistlerin söyledikleri şu: ABD’nin başkanlık seçimi var. Trump bunun için çağırdı. Temel meselelere zaten dokunulmadı. S-400 için de komisyon kuruldu. Yani, seçime kadar oyalamaca-boyalamaca! Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi…

Trump, Kongre’den bazı senatörleri getirmiş basın toplantısına. Şunu demek istemiş: Benim hesap vereceğim Kongre var. Kamuoyu var, bağımsız basın-yayın var.

Şöyle enteresan bir durum ortaya çıkmış: Trump; R. T. Erdoğan, basın ve Kongre üyelerinin huzurunda sormuş Türk gazeteci Hilal Kaplan’a: “Sen gazeteci misin, hükümetin adamı mısın?”

Keşke yer yarılsaydı da içine girseydiler! Gerisini söylemiyorum. Dilhun etti o sorudaki anlar bizi, ârif olanlar anlar bizi!..                                     ***

Şimdi gelelim gerçek basın-yayına ve gerçek gazeteciye. Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki “matbuat, haberleşme/basın-yayın/medya” ölçü, prensip ve stratejilerini Risale-i Nur ortaya koymuştur. 

Bediüzzaman, matbuatın (basın-yayının), temel fonksiyonunu şöyle belirler:

1. Gidişattaki müsbet-menfi (olumlu ve olumsuz) gelişmeleri duyurup halkı bilgilendirmek;

2. Hatîb-i umumî ve mürebbî-i efkâr olmak. 1 Yani, kamuoyunun, halkın, umumun adına konuşmak, umuma hitap etmek ve fikirleri terbiye etmek, eğitmek…

İstidat ve kabiliyetleri geliştirmek. Doğru düşünmeyi ve doğru gözlemlemeyi öğretmek…

Bunu yapan gazetelerin birincisi, -bu kesimde belki de- en birincisi, veyahut yegânesi Yeni Asya’dır. Lâfı eğip-bükmeden, çıkar hesaplarına girmeden, kendi aleyhinde de olsa dosdoğru manşet atmak, dosdoğru yazıyor!

Ayrıca, “Bir şirkette veya münevverü’l-fikir ve bîtaraf mabeyninde tenkidat-ı siyasetten veya ehl-i ilim mabeyninde nasihat ve irşaddan menfaat olabilir.” 2 demiştir.

Onun ortaya koyduğu gerçek, hür basının özellik ve ilkelerinden bazılarını naklederek bitirelim:

●   “Edipler edepli olmalıdırlar. Hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalıdırlar. Matbuat nizamnamesini vicdanlarındaki hiss-i diyanet tanzim etsin” şeklinde ders vermiştir. 3

● Gazeteciler, darbeleri, darbecileri, müstebitleri, diktatörleri asla alkışlamamalı. “Meşrû, hakîki meşrûtiyetin müsemmasına ahd ü peyman” etmeli. 4

● Hem de, gazete sahibi, zemin bulmak için fikr-i intikamın maden-i habîsi (kötülük kaynağı) olan şahsiyâtı” karıştırmamalı.

● Veyahut on para kazanmak için ahlâk-ı İslâmiyeyi esasıyla sarsan istihzâat (alaya almak) ve terzilât (rezil etmek) ve müstehcenat (açık saçıklık, edepsizce ve terbiyesizce yayın) ile ezhan-ı şûrede (çorak zihinlerde) ahlâk-ı rezilenin tohumunu” ekmemelidir. ekiyorlar. (...)

● Seyyiâta meydan” vermemelidir. 5

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, Yeni Asya Neşriyat, Mart 2009, s. 187. 2- Bediüzzaman, Hutbe-i Şâmiye, s. 115. 3- Bediüzzaman, Hutbe-i Şamiye, 109. 4- Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 63. 5- Bediüzzaman, Eski Said Dönemi Eserleri, 187.

Okunma Sayısı: 417
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu düzen yürümez

    Millet borçla geçiniyor

    Pamuk: Susmayalım

    Tutuklanması sisteme aykırı

    Çözüm af değil, rehabilitasyon

    Şaka yapmış, özür diledi

    Almanya cami ve cemevlerine 7 milyon euro'luk harcama yapacak

    İngiltere'de muhalefetten bedava internet vaadi

    'Babacan'ın partisi 2020'ye kalmadan kurulacak'

    Faik Öztrak: Hükümet işsizlikle mücadele etmek zorunda

    Kardemir fabrikasında patlama: 1 işçi öldü

    İstanbul trafiği bildiğiniz gibi

    'S-400 ve F-35 için ortak mekanizma çalışmalara başladı'

    İntihar vakalarıyla ilgili komisyon kuruldu

    Amsterdam'da bir ilk: Hoparlörden ezan okundu

    Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin tutanakları yayınlandı

    İlber Ortaylı'dan 'Osmanlı Arşivi Bab-ı Ali'ye geri dönsün' çağrısı

    Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Türkiye'nin yanındayız
    📷

    Sular altında kalan tarih: Halfeti

    Bıçaklı saldırıları önlemek için tek başına harekete geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu düzen yürümez
    Genel

    Tutuklanması sisteme aykırı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sen gazeteci misin, hükümetin adamı mı?”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Harekât ve iç siyaset
    Genel

    Çözüm af değil, rehabilitasyon
    Genel

    Pamuk: Susmayalım
    Ahmet BATTAL

    Atatürkçü dosta cevap
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Erdoğan - Trump görüşmesinden ne çıktı?
    Genel

    Millet borçla geçiniyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.