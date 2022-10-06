"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Ekmek yazısı

Ali Rıza AYDIN
06 Ekim 2022, Perşembe
Başlığımız biraz değişik oldu galiba, ama ekmek kazanılan yere “Ekmek kapısı” dendiğine göre, ekmekle ilgili yazının başlığının da, “Ekmek yazısı” olmasında bir mahzur olmasa gerek.

Evet. Gelelim “ekmek” meselesine. 

Ekmek, buğday, arpa, çavdar v.b. gibi tahıl cinsinden olan şeylerin unundan yapılan hamurun ateşte, fırında veya tepside pişmiş temel gıda maddesi.  

Ekmeği millet olarak o kadar özümsemiş, gönül dünyamızda ona o kadar çok yer vermişiz ki, onun adının içinde yer aldığı birçok cümle, birçok söz; birçok deyim türemiş. 

“Kuru ekmekle, bayat peyniri lezzetle yiyen, 

“Çeşmeden her su içerken: ‘Şükür Allah’a diyen”1 beyiti, bunlardan biri. 

“Sıcak bir ekmeğin kokusu, ondaki içe işleyen iştiha verici rayiha hangi meyvada bulunur ve o kızarmış kabuğundaki ve o yumuşak beyazındaki güzelliğe hangi sebzede tesadüf olunur”2 cümlesi ise, insanın ekmeğe bakışını, ondan aldığı lezzeti ve ekmek hakkında taşıdığı duygu derinliğini ifade etmektedir. 

Dünya nimetlerinin başı, anası ve esası olan ekmekle, gıda maddesi olmasının ötesinde,  gönül bağımız var bizim.  

Çünkü, “Ekmeği mukaddes sayarız. Yeminlerimiz onun üstündedir. Adı ‘Allah’ın nimeti’dir. Bir ismi de ‘nan-ı aziz…”3 

Şer’î bir geçerliliği olmasa da, ekmeğe el basmak; Allah’ın mübarek bir nimeti olan ekmeğe elini koyarak yemin etmek, bu anlayışın, ona duyulan saygının bir tezahürü olsa gerek. 

Karın doyuracak bir nimet olmasının yanında, ekmek; iş, hizmet, vazife; kazanç, maişet olarak da anılır ve anlatılır. 

“Ekmek kapısı”, “Ekmek kavgası”, “Ekmek parası” v.b. deyimler maişeti, insanların geçimlerini temin etme manasını ifade eder. 

“Ekmek teknesi” ise, insanların hayat levazımatlarını kazanmaya vesile olan simit tablasından tutun da araç gereç, alet edevat, takım tezgâh, mağaza, fabrika gibi her şey, bu teknenin namıdır. 

“Ekmek elden su gölden” olana, yani başkasının kesesinden yiyip içip, zahmetsizce yaşayana söyleyecek bir sözümüz yok. 

“Ekmeğine yağ sürmek” deyimi, her ne kadar fırından çıkan mis kokulu sıcacık somun ekmeğin ortasını açıp, bolca tereyağı sürmeyi ve afiyetle yemeyi hatıra getiriyor olsa da, buradaki asıl mana, farkında olmadan ve istemediği hâlde birinin işine yarayacak işler yapmak demektir. 

Gelelim madalyonun ters tarafına: 

Şık bir söz, hoşa giden bir davranış biçimi olmayan ve maalesef, günümüzde sık yaşanan insanları “ekmeğinden etmek” garabeti ise, birinin geçim kaynağını yok etmek veya işinden atılmasına yol açmak; diğer bir tabirle, “ocağına incir ağacı dikilmek” manasını ifade eder. 

Bir kimsenin, hayatın her türlü zorluğuna, şartların acımasızlığına; hatta aslanın ağzına girmesine rağmen “ekmeğini taştan çıkarması”; insanın, çeşitli yollardan, geçimini sağlamasıdır. 

Rızkı veren, Allah (cc).  

İnsana düşen ise, “Başkalara bâr olmamak için -ekmeğini aramaya- bizzat gitme(si) güzeldir, mertliktir.”4 

Zira Kitapta, “İnsan için çalıştığından başkası yoktur”5 buyruluyor. 

Çalışmak, ekmek kazanmak ne güzel; gelgelelim israf, bilhassa onu kazanmak için birçok sıkıntıya katlandığımız ekmeğin israfı, ne kötü!  

Hem de, “Yiyin, için, ancak israf etmeyin” emr-i İlâhîsine rağmen… 

Velhâsıl: “Ekmeği dizinde” olmamak lâzım! 

Dipnotlar:

1- Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz, 46., 2- Refik Halid Karay, Ago Paşanın Hatırâtı, 34., 3- Yusuf Ziya Ortaç, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, 52., 4- Sözler, 29., 5- Necm Suresi, 39., 6- A’raf Suresi, 31. 

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'daki depremde 50 ev yıkıldı, 528 kişi yaralandı

    Fransa'da sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı kalabilir

    Tek tabutta defnedilecekler...

    Seçim öncesi hedef herkesi susturmak

    Ampute Milli Takımı Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin tartışmalı yeni adım

    Katar tezkeresi kabul edildi

    Keyfî bir suç uyduruluyor

    Dezenformasyon bahane, istibdat düzeni şahane

    Başörtüsü yasağı bir daha yaşanmasın

    Kimin gazeteci olduğuna bürokratlar karar verecek

    Artık işimiz daha zor

    Şimdi de zorunlu emeklilik dayatması

    'Twitter dahi kapanabilir'

    PTT Genel Müdürlüğü’nden ayrımcılık iddiası

    ABD'nin borcu ilk kez 31 trilyon doların üzerine çıktı

    Beyaz Saray'dan 'stratejik rezerv' açıklaması

    Estonya: Savaşın sonunun başlangıcını görüyoruz

    ABD, Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat

    "Ezanın yankılandığı yer şüphesiz Müslüman yurdudur"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezber bozan hamle
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Ziyaret, siyadet ve siyaset rahatsızlığı
    Genel

    Seçim öncesi hedef herkesi susturmak
    Mikail YAPRAK

    En büyük tesellinin tecelli ettiği gece
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük zikirlerimiz sevap kazandırır mı?
    Genel

    Fransa'da sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı kalabilir
    Cevher İLHAN

    “Başörtüsü istismarı”na karşı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tecrübe ile sağlıklı beslenme
    Ahmet Cemil Çökren

    Teknoloji ve çocuk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.