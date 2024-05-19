İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken kazaya uğrayan helikoptere ilişkin son durum?

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığı, kurtarma ekiplerinin helikopterin yerini tespit ettiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle İran Cumhrbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını duyurdu.

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran İçişleri Bakanı Vahidi de yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı." ifadesini kullandı.

İran Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı: (Cumhurbaşkanı'nın konvoyundaki) Üç helikopterden biri düştü

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.

Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.

İran İçişleri Bakanı: "Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı, ekipler henüz bölgeye ulaşamadı"

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtti.

Vahidi, "Cumhurbaşkanı'nı (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı." dedi.

Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu: "Reisi'nin bulunduğu helikopterde Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da bulunuyordu"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin bulunduğu helikopterdeki İranlı yetkililer hakkında bilgi verdi.

Reisi'yi taşıyan helikopterde, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu duyuruldu.

İran Kızılayı: "Hava şartları nedeniyle arama çalışmaları havadan yapılamıyor"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopteri arama kurtarma çalışmalarının yoğun sis kaynaklı olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.

İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.

İran Kızılayı: Ekipler kaza noktasına yaklaştı

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma ekiplerinin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile diğer yetkililerin bulunduğu helikopterin kazaya uğradığı noktaya yaklaştığını söyledi.

Kulivend, basına yaptığı açıklamada, "Şu anda Kızılay'dan 40'tan fazla özel arama kurtarma ekibi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kazanın olduğu noktaya yaklaştı." dedi.

Reisi'yi taşıyan helikopterdeki 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı sağlandığı duyuruldu

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasından sonra helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Mansuri, olaya ilişkin bilgi verdi.

İran-Azerbaycan sınırındaki bir barajın açılış töreni sonrasında ülkeye dönüşünde Reisi'nin konvoyunda 3 helikopterin olduğunu kaydeden Mansuri, Cumhurbaşkanı Reisi'nin bulunduğu helikopter ile diğer helikopterlerin yerel saatle 13.30'da irtibatının kesildiğini ve 2 helikopterin yaklaşık 15-20 dakika bölgede Reisi'nin helikopteri için arama yaptığını belirtti.

Mansuri, "Biri helikopter personeli diğeri yolculardan 2 kişiyle, birkaç kez telefon irtibatı kuruldu. O sırada bu durum bize, hadisenin çok büyük olmadığı kanaatini verdi." dedi.

Aramaların 2 kilometre çapındaki alanda sürdüğünü aktaran Mansuri, yağmur ve sis kaynaklı hava şartları ile bölgenin zor koşullarının çalışmaları yavaşlattığını ifade etti.

Helikopterin yeri tespit edildi

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini taşırken kazaya uğrayan helikopterin yerinin tespit edildiğini bildirdi.

Hamaney: "Herkes dua etsin"

Öte yandan ülke lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin selameti için herkesten dua istedi.

Hamaney yaptığı konuşmada, "Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamasını umuyoruz. Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanı, Reisi'nin helikopterinin bulunması için tüm imkanların kullanılmasını istedi

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

İran devlet televizyonu, Bakıri'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Bakıri, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin bulunması ve kurtarma çalışmaları için İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun tüm imkan ve teçhizatları kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin olayın başından itibaren çalışmalarda yer aldığı kaydedildi.

İran Hükümet Sözcüsü: "(Helikopter kazasıyla ilgili) Henüz hiç yeni bir haber yok"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaduri Cehrumi, kazaya uğradığı belirtilen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterini arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili henüz hiç bir gelişmenin olmadığını belirtti.

X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Cehrumi, kamuoyunun bilgi talebini karşılayacak herhangi bir gelişmenin bulunmadığını duyurdu.

Cehrumi, "Zor ve karmaşık koşullar yaşıyoruz. Cumhurbaşkanının helikopter olayına ilişkin son haberleri almak, halkın ve medyanın hakkıdır. Ancak kaza yeri ve hava şartlarının özel durumu göz önüne alınmalıdır. Henüz hiç yeni haber yok." ifadelerini kullandı.

AB: İran'ın talebi üzerine hızlı müdahale uydu haritalama hizmetimizi etkinleştirdik

Avrupa Birliği (AB), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğraması nedeniyle İran'ın talebi üzerine hızlı müdahale uydu haritalama hizmetini etkinleştirdiğini bildirdi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, X hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın yardım talebi üzerine helikopter kazası nedeniyle Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmeti'nin aktive edildiğini duyurdu.

"Yakından izliyoruz" mesajı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "AB üye ülkeleri ve ortaklarımızla durumu yakından takip ediyoruz." mesajını paylaştı.

Rusya: İran’daki kazanın sebebinin araştırılması konusunda yardıma hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının sebebinin araştırılması konusunda her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Zaharova, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğraması ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Helikopterdeki İran üst düzey yöneticilerinin akıbetiyle ilgili ortaya çıkan bilgileri dikkatle takip ettiklerini ve hayatta olduklarını umduklarını belirten Zaharova, "Rusya, kayıp helikopterin bulunması ve olayın sebebinin araştırılması konusunda gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

BM'den, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinde yaşanan olaya ilişkin haberleri endişeyle takip ediyor." ifadesine yer verdi.

Haq, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Reisi'nin ve beraberindekilerin "güvende olduğu ümidini" paylaştı.