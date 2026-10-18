Tuz taneciklerinin dansı

Dersimiz Fen

Beyza Nur Altınbaş Göllü

Merhaba çocuklar!

Ben Fen Bilimleri öğretmeni Beyza Nur:). Bugün sizlere bana çok garip gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum. YouTube da “ses frekansının tuz taneciklerine etkisi” yazdığımızda karşımızda çıkan bir videoda, metal plaka üzerine tuz döktüklerini görüyoruz. Metal plakanın altından ses dalgaları verildiğinde tuz tanecikleri geometrik desenleri oluşturuyor.

Frekans arttıkça yani ses inceldikçe tuz desenleri daha da karmaşık hale geliyor. Subhanallah! Tuz taneciklerini kendimiz elimize alıp tek tek öyle desen yapmaya çalışsak bence biz yapamayız. Ama bunu ses dalgaları yapıyor! Peki ses dalgaları bunu yapmayı nereden biliyor? Kimden öğrendiler? Elbette biliyoruz ki Allah yarattığı her şeyi çok güzel yaratıyor ve bizim de O’nun muhteşem sanatını hayranlıkla izleyip O’na bu inceliklerinden dolayı şükretmemizi bekliyor. Sizce de en mükemmel sanatçı Allah değil mi?