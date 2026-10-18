"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

Fon soruları

Mehmet KARA
18 Ekim 2026, Pazar
Fon vurgunu, Türkiye’nin yaşadığı en büyük krizi olarak tarihi geçti. Vurgunun üzerinden bir aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen onlarca soru cevapsız kalıyor.

Fonlardan haksız kazanç sağlayanların durumu, vatandaşın uğradığı zararların nasıl giderileceği, kriz çıkana kadar sorumlu olan kurumlara neden işlem yapmadığı gibi onlarca soru cevap beklerken iktidar sessiz. 

Fonlardan haksız kazanç sağlayanların durumu, vatandaşın uğradığı zararların nasıl “İşin ucu kime dokunursa dokunsun, sorumluluğu bulunan herkesten hukuk önünde hesap sorulacak” denilirken mesele, sadece bir kişinin partideki görevlerine son verilmesi ile hesap sorulmuş oluyor mu? Elbette olunmuyor. 

AKP kurucularından Hüseyin Çelik, “Sorular açıklığa kavuşmadan kamu vicdanını rahatlatabilir miyiz?” diye haklı bir soru yöneltiyor. 

İktidarı destekleyen medya mensupları bile rahatsız. 

“Yargı zaten inceliyor, Meclis’in araştırmasına gerek yok” denilerek Meclis’in denetim görevini yerine getirmesinin önüne geçiliyor.

Meclis’in yeni yasama dönemine girdiği ilk çalışma gününde “hesap sorulmasından”  kaçınılırken, muhalefetin verdiği araştırma önergeleri AKP ve MHP tarafından reddediliyor. 

***

İŞTE BİRKAÇ SORU

Geçtiğimiz hafta boyunca Meclis Genel Kurulu’nda muhalefet partilerinin grup başkanvekillerinin gündeminde fon soygunu vardı. İktidara peş peşe sorular yönelttiler.

Her grup başkanvekili iktidara fon soygunu hakkında sorular yöneltti:

“Millet fakr u zaruret içerisinde yaşarken, bebeler akşam yatağa aç girerken, emekliler çarşıdan pazardan ezilmiş, çürümüş ürünleri toplarken, insanlar sefalet sınırında yaşarken paraları kimden götürdü?”

“Kimler bu süreçte kazanç sağladı, kimler zarar gördü?”

“Hukuk, bütün siyasî partilere, toplumun her kesimine aynı şekilde işlemekte midir?”

“Fon vurgunu tam dokuz aydır ‘geliyorum’ demiş; SPK içinde bunun tespiti var. Dokuz ay boyunca neden müdahale edilmemiş?”

“Bütün Grup Başkan Vekilleri olarak açık ve net bir şekilde bu işi aklamanız için değil, yargılamanız için, şeffaf bir şekilde yargılansın diye çağrıda bulunuyoruz. Halkın gözü ve vicdanı önünde de sorumlular, suçlular yargılansın.”

“Tam 188 tır dolusu para götürmüşler. Hesap soruyoruz, nasıl gitti bu paralar? Millet feryat ediyor, konuşmuyorsunuz?”

***

“FON DEPREMİNDEN BAHSET!”

Muhalefet grup başkanvekilleri bu ve benzeri soruları yöneltirken, AKP Grup Başkanvekili Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifi görüşlerini anlattı. Soruları cevapsız bırakıp Kahramanmaraş depreminden bahsetmesi ile de sert tartışmalar yaşandı.

“Fonla ilgili mağduriyetlerin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olduğumuzu kamuoyu takdir ediyor” diyen Akbaşoğlu’na, CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, “Mağduriyetlerin çözülmesi değil suçluların yargılanmasını talep ediyoruz! Para dağıtmakla olmaz, suçluları yargılamak lazım” karşılığını verdi.

Sarı, sorularına cevap alamadıklarını, “Örgütlü suç kapsamında değerlendirilecek mi yoksa sadece para dağıtmak mıdır bu kanunun bütün amacı?” sorusunda ısrar edince Akbaşoğlu, yine Kahramanmaraş depreminden bahsederek cevap verdi.

“Soru deprem değil, fon vurgunu, para hırsızlığı, dolandırıcılık, milyonlarca vatandaşın mağduriyeti!” diyen Sarı’ya Akbaşoğlu, “Depremin altında kalmadık” karşılığını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, “Bahsettiğimiz deprem değil fon depremi, fon soygunu ondan bahsedin! Fon soygununu soruyoruz size” diye seslense de Akbaşoğlu konuşmasında depremden bahsetmeyi sürdürdü.

Muhalefet soruyor, iktidar başka konuları anlatıyor. Vatandaş ise kendi parasının akıbetini ve sorumluların kim olduğunu öğrenmek istiyor.

Şimdi gözler, önümüzdeki hafta yapılacak kanun görüşmelerinde.

Bakalım muhalefetin sorularına bu kez cevap verilecek mi? Yoksa fon soygunu konuşulurken yine başka konular mı anlatılacak?

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda güvencemiz çiftçilerimizdir

    Sokağın feryadı duyulmuyor - Ülkede anayasa, adalet, vicdan, ahlâk askıda

    Kanlı katil İsrail bir de soykırımdan para kazanacak

    Başörtüsü yasağına itiraz had aşmak değildir

    Böyle gitmez deyince ‘düşman’ yapıldı - Erenköy cemaatinden ‘çürümüşlük’ açıklaması

    Çocuk güzellik yarışmalarına Bakanlıktan suç duyurusu

    İstanbul'daki yağış Karadeniz'i geride bıraktı

    41 şehir için kuvvetli yağış uyarısı! - 5 ile turuncu kodlu meteorolojik uyarı!

    Selin sebebi çarpık şehirleşme

    Gazze’de kış öncesi insani kriz

    Maaşlar barınma ve gıdaya - Açlık sınırı 50 bin TL’ye yükseldi

    Faize günde 8.3 milyar TL

    Yemen’de ölümler durmuyor

    Türk fonlarına küresel ikaz

    İktidarın fonla imtihanı

    Sabah artık kapımızı çalan sütçü değil

    Azerbaycan’dan İran’a tepki var mı?

    İstanbul hiçbir şeye hazır değil

    ÖSYM: İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavlar ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Böyle gitmez deyince ‘düşman’ yapıldı - Erenköy cemaatinden ‘çürümüşlük’ açıklaması
    Genel

    Başörtüsü yasağına itiraz had aşmak değildir
    Genel

    Çocuk güzellik yarışmalarına Bakanlıktan suç duyurusu
    Genel

    Kanlı katil İsrail bir de soykırımdan para kazanacak
    Genel

    Sokağın feryadı duyulmuyor - Ülkede anayasa, adalet, vicdan, ahlâk askıda
    Genel

    Gıda güvencemiz çiftçilerimizdir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.