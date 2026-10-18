Fon soruları

Fon vurgunu, Türkiye’nin yaşadığı en büyük krizi olarak tarihi geçti. Vurgunun üzerinden bir aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen onlarca soru cevapsız kalıyor.

Fonlardan haksız kazanç sağlayanların durumu, vatandaşın uğradığı zararların nasıl giderileceği, kriz çıkana kadar sorumlu olan kurumlara neden işlem yapmadığı gibi onlarca soru cevap beklerken iktidar sessiz.

Fonlardan haksız kazanç sağlayanların durumu, vatandaşın uğradığı zararların nasıl “İşin ucu kime dokunursa dokunsun, sorumluluğu bulunan herkesten hukuk önünde hesap sorulacak” denilirken mesele, sadece bir kişinin partideki görevlerine son verilmesi ile hesap sorulmuş oluyor mu? Elbette olunmuyor.

AKP kurucularından Hüseyin Çelik, “Sorular açıklığa kavuşmadan kamu vicdanını rahatlatabilir miyiz?” diye haklı bir soru yöneltiyor.

İktidarı destekleyen medya mensupları bile rahatsız.

“Yargı zaten inceliyor, Meclis’in araştırmasına gerek yok” denilerek Meclis’in denetim görevini yerine getirmesinin önüne geçiliyor.

Meclis’in yeni yasama dönemine girdiği ilk çalışma gününde “hesap sorulmasından” kaçınılırken, muhalefetin verdiği araştırma önergeleri AKP ve MHP tarafından reddediliyor.

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İŞTE BİRKAÇ SORU

Geçtiğimiz hafta boyunca Meclis Genel Kurulu’nda muhalefet partilerinin grup başkanvekillerinin gündeminde fon soygunu vardı. İktidara peş peşe sorular yönelttiler.

Her grup başkanvekili iktidara fon soygunu hakkında sorular yöneltti:

“Millet fakr u zaruret içerisinde yaşarken, bebeler akşam yatağa aç girerken, emekliler çarşıdan pazardan ezilmiş, çürümüş ürünleri toplarken, insanlar sefalet sınırında yaşarken paraları kimden götürdü?”

“Kimler bu süreçte kazanç sağladı, kimler zarar gördü?”

“Hukuk, bütün siyasî partilere, toplumun her kesimine aynı şekilde işlemekte midir?”

“Fon vurgunu tam dokuz aydır ‘geliyorum’ demiş; SPK içinde bunun tespiti var. Dokuz ay boyunca neden müdahale edilmemiş?”

“Bütün Grup Başkan Vekilleri olarak açık ve net bir şekilde bu işi aklamanız için değil, yargılamanız için, şeffaf bir şekilde yargılansın diye çağrıda bulunuyoruz. Halkın gözü ve vicdanı önünde de sorumlular, suçlular yargılansın.”

“Tam 188 tır dolusu para götürmüşler. Hesap soruyoruz, nasıl gitti bu paralar? Millet feryat ediyor, konuşmuyorsunuz?”

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“FON DEPREMİNDEN BAHSET!”

Muhalefet grup başkanvekilleri bu ve benzeri soruları yöneltirken, AKP Grup Başkanvekili Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifi görüşlerini anlattı. Soruları cevapsız bırakıp Kahramanmaraş depreminden bahsetmesi ile de sert tartışmalar yaşandı.

“Fonla ilgili mağduriyetlerin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olduğumuzu kamuoyu takdir ediyor” diyen Akbaşoğlu’na, CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, “Mağduriyetlerin çözülmesi değil suçluların yargılanmasını talep ediyoruz! Para dağıtmakla olmaz, suçluları yargılamak lazım” karşılığını verdi.

Sarı, sorularına cevap alamadıklarını, “Örgütlü suç kapsamında değerlendirilecek mi yoksa sadece para dağıtmak mıdır bu kanunun bütün amacı?” sorusunda ısrar edince Akbaşoğlu, yine Kahramanmaraş depreminden bahsederek cevap verdi.

“Soru deprem değil, fon vurgunu, para hırsızlığı, dolandırıcılık, milyonlarca vatandaşın mağduriyeti!” diyen Sarı’ya Akbaşoğlu, “Depremin altında kalmadık” karşılığını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, “Bahsettiğimiz deprem değil fon depremi, fon soygunu ondan bahsedin! Fon soygununu soruyoruz size” diye seslense de Akbaşoğlu konuşmasında depremden bahsetmeyi sürdürdü.

Muhalefet soruyor, iktidar başka konuları anlatıyor. Vatandaş ise kendi parasının akıbetini ve sorumluların kim olduğunu öğrenmek istiyor.

Şimdi gözler, önümüzdeki hafta yapılacak kanun görüşmelerinde.

Bakalım muhalefetin sorularına bu kez cevap verilecek mi? Yoksa fon soygunu konuşulurken yine başka konular mı anlatılacak?