Ben sinek kuşuyum

Hayvanlar Âlemi

Merhaba çocuklar! Ben minicik bir kuşum. Kanatlarımı o kadar hızlı çırparım ki havada bir çiçeğin önünde durabilir, hatta geriye doğru uçabilirim. Bunu yapabilen tek kuş türü benim. Allah’ın bana verdiği bu uçuş yeteneği ne kadar şaşırtıcı, değil mi?

Çiçeklerden beslenirim

Uzun gagamı çiçeklerin içine uzatır, tatlı nektarlarını içerim. Küçük böcekleri de yerim. Bir çiçekten ötekine uçarken rengârenk bahçeleri gezerim. Kanatlarım o kadar hızlı hareket eder ki yanımdan geçerken vızıldayan bir ses duyabilirsiniz.

Küçük ama özel

Küçücük bedenimle gökyüzünde ileriye, geriye ve bazen havada asılıymış gibi uçabilirim. Her canlının kendine has özellikleri var. Benim hızlı kanatlarım ve çiçeklere uzanan gagam da Allah’ın yaratma sanatını ve benim neye ihtiyacım olduğunu bildiğini gösteriyor.

Hepimiz aynı boyda değiliz

Sinek kuşlarının irili ufaklı pek çok türü var. En küçüğümüz olan arı sinek kuşu Küba’da yaşar ve yaklaşık 2 gram ağırlığındadır. En büyük türümüz dev sinek kuşuysa 20 grama kadar ulaşabilir. Yani bizim ailemizde de minikler ve büyükler var.

Rengârenk tüylerimiz

Tüylerimiz ışıkta parlak ve renkli görünebilir. Bazı sinek kuşu türlerinde erkeklerin boğaz tüyleri dişilerinkinden daha canlı renklidir. Bu renkler, Allah’ın canlılara verdiği güzelliklerden ve süslemelerden yalnızca biridir. Bizi böyle giydiren, bize kabiliyetler veren Allah’a şükürler olsun.