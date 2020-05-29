7 buçuk saatimiz internette geçiyor

Türkiye’de 54 milyonu aşkın sosyal medya kullanıcısı günlük ortalama 7 saat 29 dakikayı dijital platformlarda geçiriyor. 3 saatten fazla televizyon izleyen kullanıcılar, 2 saat 51 dakika da sosyal medya kullanıyor.

Dünya genelinde nüfusun yüzde 49’una denk gelen 3 milyar 810 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu rakamlara her yıl 304 milyon kişi ekleniyor. Ortalama bir kullanıcının 8’den fazla sosyal medya hesabı bulunuyor. Sosyal medya karşısında geçirilen sürenin dünya ortalaması 2 saat 29 dakika. Sosyal medya platformları arasında Facebook ilk sırada yer alıyor. Facebook’u sırasıyla Youtube, Whatsapp, F. Messenger, Wechat, Instagram takip ediyor. Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı, 54 milyonu aşkın sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. 16-64 yaş arası kullanıcılar günlük 7 saat 29 dakikayı sosyal medyada geçiriyor. 77,39 milyon mobil bağlantının yapıldığı Türkiye’de mobil bağlantı oranı son iki yılda yüzde 3,4 artış dikkat çekiyor.

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