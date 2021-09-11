Autoshow’da “Çevreci Teknolojilere ve Mobilite”ye odaklanıyor

Toyota, dört yıl aradan sonra dijital olarak düzenlenen Autoshow 2021 Mobility Fuarı’nda “Herkes için bir Toyota Hybrid var” temasıyla yerini alırken, dikkat çeken mobilite çözümlerini de sergiliyor.

Fuarda Yaris, Corolla HB, C-HR, Corolla Sedan, RAV4 ve Camry olmak üzere farklı segmentlere ait 6 hibrit modeli beğenilere sunan Toyota ayrıca; TOYOTA GAZOO Racing standında şampiyon otomobil GR Yaris’i de tanıtıyor. Hafif ticari segmente efsanevi pick-up Hilux ile birlikte, hem iş performansı hem de binek otomobil konforuyla beğeni toplayan Proace City de dijital fuardaki diğer Toyota modelleri arasında bulunuyor.

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