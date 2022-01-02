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3 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Ay üzerinde gezebilecek ‘uçan daire’

02 Ocak 2022, Pazar 17:00
MIT’den araştırmacılar, Ay’ın yüzeyinde ve asteroitler gibi diğer havasız gök cisimleri yüzeylerinde kullanılabilecek hafif, uçan daire tarzı bir uzay aracı tasarımı yaptı.

Uçan dairenin, Güneş’e ve çevresindeki plazmaya doğrudan maruz kalma sebebiyle oluşan elektrik alanından güç alması planlanıyor. Hem aracı şarj etmek hem de tabiî yüzey yükünü arttırmak için küçük iyon ışınları kullanılacak ve yerçekimine karşı koyacak.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) uzay mühendisi Paulo Lozano, “Yükselen bir gezici ile tekerlekler veya hareketli parçalar hakkında endişelenmenize gerek yok. Bir asteroidin arazisi tamamen engebeli olabilir. Gezicinizi havada tutmak için kontrollü bir mekanizmanız olduğu sürece, asteroidi fizikî olarak atlatmak zorunda kalmadan çok zorlu, keşfedilmemiş arazilerin üzerinden geçebilirsiniz” dedi.

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