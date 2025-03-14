Dijital bağımlılık kalıcı ve ciddî bir dert

Yapılan bir araştırmaya göre sosyal medya kullanımı çocukların sağlığı açısından ciddî risk oluşturuyor. Uzmanlar medya bağımlılığının kalıcı bir problem hâline geldiğine dikkat çekiyor.

Sanal bağımlılıktan kurtulabiliriz

Sosyal medya beyin çürümesi yapıyor

Çocuk ve gençlerin sosyal medya tüketimleri bilimsel bir araştırma çerçevesinde mercek altına alındı. Alman sağlık sigortası kuruluşu DAK-Gesundheit tarafından Çarşamba günü Berlin’de açıklanan araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya’da 10-17 yaş arasındaki çocukların yüzde 25’inden fazlası sosyal medyayı sağlıkları açısından risk oluşturacak şekilde sorunlu kullanıyor. Açıklanan rakamlar bir önceki yıla kıyasla hafif bir iyileşme gösterse de 2019’da ortaya çıkan korona virüs pandemisi öncesi seviyenin oldukça üzerinde. Araştırmayı yürütenler, yapılan değerlendirmeler sonucunda katılımcıların yüzde 21,4’ünün sosyal medyayı, fiziksel veya zihinsel sağlıkları açısından risk teşkil edecek şekilde, yüzde 4,7’sinin ise sağlıksız bir düzeyde tükettiklerinin saptandığını kaydetti.

Gençler durmaksızın çevrimiçi

Araştırma kapsamında çocuklar ve gençlerin günlük medya tüketimleri de ölçüldü. Buna göre ilgili yaş aralığındaki çocuklar ve gençler günde ortalama 157 dakika sosyal medya kullanıyor. Bu rakam pandemi öncesine göre kullanımın yaklaşık yarım saat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren DAK Genel Müdürü Andreas Storm, çocuklar ve gençler arasında medya bağımlılığının kalıcı ve ciddî bir sorun hâline geldiğini söyledi. “Gençler durmaksızın çevrimiçi olduklarında, bu genellikle sağlıklarına zarar veriyor ve sosyal çatışmalara yol açıyor” diye konuşan Strorm, okullarda çocukların bu risklere karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Araştırmada çocuk ve gençlerin bilgisayar oyunlarına olan ilgileri de incelendi. Buna göre çocuk ve gençlerin yüzde 8,6’sının riskli, yüzde 3,4’ünün ise patolojik (sağlıksız) düzeyde bulunduğu tespit edildi. DAK ve Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi’nin araştırması bin 200 katılımcı ile yapıldı.

Haber Merkezi