Dijitalleşmede koşar adım

Bankalar için uygulanmaya başlanan dijital kimlik doğrulamanın önümüzdeki dönemde e-para, ödeme sistemleri ve dijital bankalara da zorunlu hale geleceği belirtildi.

Arksigner Kurucu Ortağı Yasin Kahramaner, dijitalleşmenin müşterilere temas edilen tarafında Türkiye’nin Avrupa’dan çok daha iyi bir konumda olduğunu ifade ederek, “Türkiye, dijitalleşmede koşar adımlarla gidiyor” dedi.

Nice Medya tarafından ArkSigner desteğiyle Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen “Dijital Kimlik Doğrulama, Düzenlemeler ve Uygulamalar” konferansı, sektör temsilcilerini, teknoloji üreticilerini ve yasal düzenleyici kurumların temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Nice Medya Satış ve Pazarlama Direktörü Karin Erkan, sektörün gelişmeleri doğrultusunda, yasal düzenlemelerle zorunlu hale gelen dijital kimlik doğrulamanın bankalar için mayıs ayında hayata geçtiğini, yeni bir düzenleme ile e-para, ödeme sistemleri ve dijital bankalara da zorunlu hale gelmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Uzaktan Kimlik Doğrulama

Arksigner Kurucu Ortağı Özlem Kahramaner de bir süredir uygulanan “Uzaktan Kimlik Doğrulama (Know Your Customer-KYC)” sisteminden elde edilen birikim ve deneyimlerin “Şirket Tarafında Uzaktan Kimlik Doğrulama (Know Your Business-KYB)” sistemine aktarılmasının önemine dikkati çekti.

“TC kimlik kartımızı kullanarak”

Arksigner Kurucu Ortağı Yasin Kahramaner ise müşteri edinirken birtakım sorumluluk ve yükümlülükler olduğunu aktararak, “Hem MASAK anlamında sorumluluklarımız var hem tabi olduğumuz otoriteler anlamında sorumluluklarımız var. Kişinin kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sahte bir kişinin gelmediğinden emin olmamız gerekiyor. Yeni müşteri bizim için önemli. Ama biz bu yeni müşteriyi edinirken birtakım tekniklerle kişinin kimliğini doğrulamamız gerekiyor” diye konuştu.