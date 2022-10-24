"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

GWEC raporu: 2026'ya kadar 570 bin teknisyene ihtiyaç var

24 Ekim 2022, Pazartesi 15:00
Küresel rüzgar enerjisi sektörünün gelişimi ve sürdürülebilirliği için 2026'ya kadar 570 bin teknisyenin istihdam edilmesi gerekiyor.

Enerji tasarrufu sağlamak mümkün

 

Küresel Rüzgar Organizasyonu ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından hazırlanan Küresel Rüzgar iş gücü Görünümü 2022-2026'dan derlediği bilgilere göre, karasal ve deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacı artış gösteriyor.

Ülkelerin 2050'ye kadar ulaşmayı planladığı net sıfır emisyon hedefleri kapsamında yenilenebilir enerji kapasitesi artış gösterirken, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyoenerji gibi alanlarda uzman ekiplere ihtiyaç bulunuyor.

Rapora göre, sürdürülebilir rüzgar enerjisi sektörü için dünya genelinde yaklaşık 570 bin teknisyenin inşaat, kurulum, faaliyet ve bakım gibi görevlerde istihdam edilmesi gerekiyor.

Bu alanda faaliyet gösteren firmaların yatırım ortamlarını geliştirmesi, hükümetlerin istihdamı destekleyici politikalar geliştirerek imkan sunması bekleniyor.

Bu kapsamda, elektrik enerjisi sektörünün son yıllarda modern ve dijitalleşmiş şebekeler oluşturma çabaları devam ederken, yeni çalışma ortamları ve yeni teknolojileri kullanacak kalifiye eleman ihtiyacının önemi artıyor.

Rapora göre, rüzgar enerjisi kapasite artış hedeflerine ulaşabilmek için yıllık 30 bin kişinin rüzgar enerjisi iş gücüne katılması gerekiyor.

Küresel rüzgar enerjisi kapasite artışı geçen yıl sonunda 94 gigavata ulaştı. Yıllık kapasite artışının ise 2026'ya kadar her yıl 128,8 gigavat olması bekleniyor.

GWEC, 5 yıl sonunda küresel rüzgar enerjisi kurulu kapasitesinin 1394 gigavata ulaşacağını öngörüyor.

AA

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    GWEC raporu: 2026'ya kadar 570 bin teknisyene ihtiyaç var

    Sefaköy'deki 6 bina tedbir amaçlı tahliye edildi: "Eğitim durumumuzun ne olacağını bilmiyoruz"

    Avustralya'da gündem şiddetli yağışlar ve seller

    Kütahya'da işçi servisi ile traktör çarpıştı: 22 kişi yaralandı

    Bangladeş'te Sitrang Kasırgası alarmı: Yüz binlerce kişi tahliye edilecek!

    AB'de ''tek tip şarj girişi'' şartı son onayını da aldı

    Eski ehliyetleri değiştirme ücreti 31 Aralık 2024'e kadar aynı kalacak

    Filistin köyü Arakib, 208'inci kez İsrail tarafından yıkıldı

    Hollanda’daki büyük tepki toplayan çirkin eylem iptal edildi

    Rusya, ABD ve İngiltere'yle Ukrayna'daki son durumu görüştü

    "Srebrenitsa Anneleri" için bakımevi açıldı

    Zelenskiy: Rusya her yerde arkasında toplu mezarlar, işkence kampları, yıkılan şehirler bırakıyor

    Sudan'da valilik binası ateşe verildi

    Tedbir amaçlı boşaltılmıştı: 3 katlı özel üniversite binası çöktü

    Şüphelilerin açtığı ateşte yaralanan Polis Alim Nar, hastanede şehit oldu

    Yılın ikinci Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek

    Türkiye’nin gerçeklerini biliyoruz

    Validen standımıza ziyaret

    "Bu doğru zaman değil"

    Umutlu son çeyrek

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Abdurrahman Nursi’nin kabrini ziyaret ettik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yılın ikinci Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya ve siyaset
    Süleyman KÖSMENE

    Muhabbet fedaisine sevgi yakışır
    Risale-i Nur'dan

    Kader, insanın hürriyetini elinden alır mı?
    Genel

    Validen standımıza ziyaret
    M. Latif SALİHOĞLU

    Transfer sezonu açılmış olup…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    ‘3Y’nin üçüncüsü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.