En sıcak Haziran’ı yaşıyoruz

Bayramdan sonraki bir haftalık periyotta da ülkemizin özellikle güney kesimlerinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6-10 derece seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, yurt genelinde her geçen gün artan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ile ilgili, “En sıcak haziran ayını yaşıyor olabiliriz. Global ısınmanın da buna etkisi var. Orman yangınları konusunda vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların dikkatli olmalarında fayda var” dedi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, artan sıcaklıkların orman yangınlarına etkisi hakkında ANKA Haber Ajansı’na bilgi verdi. Acar, konuya ilişkin “İç kesimlerde sıcaklıklar 35-40 derecelere kadar çıkabilir. Bu da orman yangınlarını tetikleyici bir süreç” diyerek şunları kaydetti: “Yaptığımız son değerlendirmelere göre bayramdan sonraki bir haftalık periyotta da ülkemizin özellikle güney kesimlerinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6-10 derece seyretmeye devam edecek. Ayrıca iç kesimler, Orta Anadolu’da da yine sıcaklıklar yüksek, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek”