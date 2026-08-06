TBMM’de çocuk adaletini değiştirecek kanun teklifi görüşülürken, “Çocukları nasıl koruyacağız?” sorusu yeniden gündeme taşındı.

“Bu engellemeyi unutmayacağız”

TBMM Genel Kurulu, çocuk adalet sisteminde önemli değişiklikler öngören Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmeye hazırlanıyor. Son açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ise çocukların güvenlik birimleriyle hangi sebeplerle karşı karşıya kaldığına ilişkin güncel tabloyu ortaya koydu. Verilere göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların en büyük grubunu mağdur çocuklar oluşturuyor. Suça sürüklenme ise ikinci sırada yer aldı.

Müebbet hapsin önü açılıyor

Düzenlemeye göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 15-18 yaş grubundaki çocuklara 19 yıldan 27 yıla kadar, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Yasa teklifine muhalefetin sert itirazları bulunuyor ve iktidardan uluslararası sözleşmelere aykırı olan bu yasa teklifini geçirmemesi ve yaz ayları boyunca çalışılarak yeni dönemde tekrar ele alınması talep ediliyor.

Cezayı arttırmak çözüm mü?

DW Türkçe’nin haberine göre FİSA Çocuk Hakları Merkezi Koordinatörü Ezgi Koman, hürriyetinden mahrum bırakılan çocukların infaz kurumlarında suçla ilişkilerinin pekişebildiğini ve tahliye sonrasında damgalanma ile dışlanma sebebiyle yeniden aynı döngüye girebildiğini söylüyor. Çocukların suçla karşı karşıya gelmeden önce korunmasını sağlayacak mekanizmaların güçlendirilmesinin çocuk adalet sisteminin en temel ihtiyacı olduğunu vurgulayan Koman’a göre asıl soru, daha ağır cezalar değil, çocukların suçla ve şiddetle karşılaşmasının nasıl önleneceği olmalı.

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Tekrar suç işleme oranı çok yüksek

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, “Çocukların karıştığı suçların sayısı sadece bir senede 683 bin 823. Bu çok ciddî bir rakam. Ben 10 küsur senedir cezaevi ziyaret eden birisi olarak net olarak söyleyebilirim. Çocuklar cezaevine girdiklerinde, çıktıktan 2-3 sene sonra tekrar girme oranları yaklaşık yüzde 80; tekrar suç işleme oranları çok yüksek” dedi.

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Çocuklar ne istiyor?

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu başkanı Yusuf Beyazıt ise şunları söyledi: “Hükümlü ve tutuklu çocuklara ‘Şiddetin önlenmesi ve suçun azaltılması için neler yapılmalıdır?’ diye soru yöneltilmiş ve yapılan bu araştırmada çocukların verdiği cevaplar son derece ilginç. Hükümlü ve tutuklu çocukların yüzde 94’ü yardımseverlik ve fedakârlık duygularının geliştirilmesini, yüzde 93’ü acıma ve merhamet duygularının güçlendirilmesini, yüzde 92’si dürüstlüğün ve verilen sözün tutulmasının özendirilmesini, yüzde 91’i başkalarının hakkına saygının öğretilmesini, yüzde 84’ü ise kısa yoldan zengin olma anlayışından vazgeçilmesini istemektedirler. Bu oranlar bize çok önemli bir gerçeği göstermektedir. Çocuklar yalnızca nasihatlerle değil, gördükleri davranışlarla da yetişmektedirler. Aile içinde, okulda, sokakta, televizyonda ve bugün artık çok daha yoğun biçimde dijital mecralarda karşılaştıkları her tutum onların kişilik gelişimini ve davranışlarını doğrudan etkilemektedir.”

Beyazıt çocukların sanal dünya yerine gerçek hayatın içerisinde daha fazla yer alması gerektiğini ve dijital dünyanın kontrolsüz alanlarının çocukları riske attığını ekledi.

Haber Merkezi