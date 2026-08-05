YÖK’den yeni değişiklik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2027 Avrupa Oyunları sebebiyle üniversitelerin 2026-2027 akademik takviminde değişikliğe gitti.

Düzenlemeyle, yalnızca bu eğitim yılına mahsus olmak üzere dönemlerin, sınavlar hariç, 12 hafta (60 iş günü) olarak uygulanması uygun görüldü. Bu kapsamda birçok üniversite ders ve sınav takvimini erkene çekmeye başladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, değişikliğin YÖK bildirimi doğrultusunda yapıldığını açıklarken, Türk-Alman, İstanbul, Yıldız Teknik ve Bahçeşehir üniversiteleri de bahar dönemi ders ve sınavlarını önceki yıllara göre daha erken tarihlere aldı. Düzenlemenin, 16-27 Haziran 2027'de İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları sırasında yaşanacak yoğunluğun eğitim süreçlerini etkilememesi amacıyla hayata geçirildiği bildirildi. Haber Merkezi

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