Doğal gaza tarife zammı geliyor

Kademeli doğal gaz tarifesinin kış aylarında milyonlarca abonenin faturasını artırabileceği belirtiliyor.
Nisan ayında yürürlüğe giren uygulamada her il için ayrı tüketim limitleri belirlenirken, konut aboneleri tüketim miktarına göre Kademe-1 ve Kademe-2 olarak sınıflandırıldı.
Vergiler ve sistem kullanım bedeli dâhil Kademe-1’de metreküp başına 16,23 TL, Kademe-2’de ise 26,13 TL ücret uygulanıyor.
Sektör kaynakları, yaklaşık 23 milyon konut abonesinin yüzde 35-40’ının üst kademeye geçebileceğini, özellikle kasım ve aralık aylarında faturaların ciddi şekilde artmasının yoğun tepkiye yol açabileceğini belirtiyor.
Ankara - Anka