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9 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yapacak

09 Ocak 2022, Pazar 15:43
Bakan Kurum başkanlığındaki toplantıda, "İklim Değişikliği Başkanlığı" yapılanması, İklim Şurası, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Türkiye ve Dünya Bankası arasında 22 Ekim 2021'de imzalanan Mutabakat Zaptı konuları ele alınacak.

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İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında, 11 Ocak Salı günü gerçekleştirecek.

Alınan bilgiye göre, iklim değişikliği ile ilgili plan, politika, strateji ve eylemleri belirlemek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla 29 Ekim 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını yapacak.

22 üyeli Kurul, Bakan Kurum başkanlığında, salı günü saat 14.00'te İlbank Ankara Macunköy Tesisleri'nde toplanacak.

Toplantıda, "İklim Değişikliği Başkanlığı" yapılanması, 2022 çalışma programı, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Türkiye ve Dünya Bankası arasında 22 Ekim 2021'de imzalanan Mutabakat Zaptı konularını ele alacak.

Ayrıca yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 500'ün üzerinde konuşmacının katkı sağladığı çevrim içi toplantılarla cuma günü başlayan İklim Şurası da ele alınacak.

Bu arada, iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin yol haritasını oluşturacak İklim Şurası'nda, yüz yüze toplantıların, tüm tarafların katılımıyla şubat ayında gerçekleştirileceği öğrenildi.

AA

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