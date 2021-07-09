Kuraklığa karşı fidan dikelim

Yeni bir çalışmaya göre Avrupa kıt’asındaki ağaçları yüzde 20 artırmak, yaz yağışlarında yaklaşık yüzde 8’lik bir artış sağlayacak.

Küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin sonuçları tüm dünyada oldukça şiddetli bir şekilde hissediliyor. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı pek çok ülke geçen yıldan bu yana yağışlarda büyük düşüşler gördü. Yeni bir çalışmaya göre Avrupa kıtasındaki ağaçları yüzde 20 artırmak, yaz yağışlarında yaklaşık yüzde 8’lik bir artış sağlayacak. Araştırmacılar, özellikle Türkiye’nin de kıyısı bulunduğu Akdeniz’in kritik bir durumda olduğunu ve ormanlık arazilerin artmasından çok fayda sağlayabileceğini ortaya koydu.

TÜRKİYE, KURAKLIK RİSKİ İÇİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış ve sıcaklık analizi raporlarına göre, 2021 yılı Mayıs ayı son 50 yılın en sıcak Mayıs ayı oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 56, geçen yılın Mayıs ayı yağışlarına göre yüzde 66 azaldı. Haritalarda, Türkiye’nin büyük bir bölümü ‘olağanüstü kurak’, ‘çok şiddetli kurak’, ‘şiddetli kurak’ olarak gösterildi.

Ancak, Nature Geoscience dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma göre, Avrupa kıtası genelinde yüzde 20 daha fazla ağaç dikmek sadece iklim değişikliğinin etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda kıt’anın ve Türkiye’nin kıyılarının da olduğu Akdeniz’de yağışı arttıracak.

Araştırmacılar, orman oranını arttırarak arazi örtüsünde meydana gelecek değişikliklerin kuraklık üzerinde “önemli’ bir etkiye sahip olabileceğini ve aynı zamanda yaz aylarında yağış miktarını ortalama yüzde 7,6 oranında arttıracağını açıkladı.

Uzmanlar, ağaçların karbon depoladığını belirterek, kıtadaki yüzde 29’luk bir artışın insanların yılda saldığı yaklaşık 43 milyar ton karbondioksitin önemli bir bölümünü ortadan kaldırabileceğini söyledi:

“Avrupa genelinde ağaçlandırma nedeniyle yağışta yerel bir artış olurken, ağaçlandırma kışın rüzgar yönünde yağışları daha da azaltabilir. Bununla birlikte, ağaçlandırma, tarım arazisi yerine ormanların sağladığı daha yüksek nem nedeniyle yaz aylarında rüzgar yönündeki yağışları artırır. Genel olarak, sonuçlarımız ağaçlandırma gibi arazi örtüsü değişikliklerinin orta enlemlerde hem yerel hem de daha fazla rüzgâr yönünde yağışları önemli ölçüde değiştirebileceğini vurguluyor.”

ÇOK FAZLA AĞACA İHTİYAÇ VAR

Diğer taraftan, bilim insanları bazı ülkelerin diğerlerinden daha uygun olduğuna işaret ederek, her Avrupa ülkesinin ormanlık alanlarını gerçekçi bir şekilde yüzde 20 artıramayacağını kabul ediyor. Arazi verilerini inceleyen araştırmacılar, bu nedenle özellikle Britanya Adaları, batı ve güney Fransa, Portekiz, İtalya ve Doğu Avrupa’nın ağaçlandırma için uygun olduğunu buldular. Çalışmanın ortak yazarlarından ETH Zürih’ten Ronny Meier, Akdeniz gibi alanların ağaç popülasyonunda en çok artışa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Meier, “Muhtemelen yağışla ilgili olarak beklediğimiz en tehdit edici küresel ısınma sinyali, Akdeniz gibi Avrupa’nın güney kesimlerinde beklenen yaz yağışlarındaki bu düşüş. Çalışmamıza göre, ağaçlandırma bölgedeki yağışta bir artışa yol açacak. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama açısından muhtemelen en çok faydayı Akdeniz sağlayacak” diye konuştu.