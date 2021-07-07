İlk 10 girişim belirlendi

Türkiye’nin 43 ilinden 633 startup’ın katıldığı Mercedes-Benz StartUP yarışmasında ilk 10’a kalan startup’lar belirlendi.
ALCOMPOR, Algae Biodiesel, Biotico, ECOWATT, IWROBOTX, Plastic Move, PoiLabs, PONS, Smart Water ve Syntonym; Mercedes-Benz StartUP 2021’in ilk 10 arasına giren startup’lar oldu. İlk 10’a kalan yarışmacılar, temmuz ayında, 2 hafta sürecek “StartUP Boost” programı ile Avrupa startup ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları “Almanya Girişim Ekosistemi” modülüne katılmaya ayrıca Mercedes-Benz yöneticilerinden, kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği almaya hak kazandılar.