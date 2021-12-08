"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İlk ''bitki'' bazlı koronavirüs aşısı üretildi

08 Aralık 2021, Çarşamba 01:28
Dünyanın ilk bitki bazlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Kanada'da üretildi.

Merkezi Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Quebec City kentinde bulunan Medicago ve İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ortaklığında üretilen aşının, Faz 3 klinik denemeleri sırasında enfeksiyona karşı yüksek etkinlik gösterdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, aşının çalışılan tüm virüs varyantlarına karşı genel etkinlik oranının yüzde 71 olduğu ifade edildi.

Kanada Sağlık Bakanlığına gerekli başvuruların yapılacağı belirtilen açıklamada, aşının bitki içeriğine dair detaylara yer verilmedi.

CBC'ye konuşan Medicago Sözcüsü Brian Ward, bakanlığın ruhsat vermesi halinde aşının, virüs benzeri parçacık teknolojisini kullanan ilk Kovid-19 aşısı ve insan kullanımı için onaylanmış ilk bitki bazlı aşı olacağını söyledi.

Ward, "Bu, sadece Quebec ve Kanada için değil, dünya için bir ilk olacak. Henüz aşı yaptırmamış olanlar ve iki doza ilaveten bir takviye dozuna ihtiyaç duyanlar için de aşımıza önemli bir ihtiyaç olacağını düşünüyorum." dedi.

Bitki bazlı aşıda, koronavirüse benzeyen ancak genetik materyalini içermeyen, bitki kaynaklı, virüs benzeri parçacıklar kullanıldı.

Açıklamaya göre aşı, bağışıklık tepkisini artırmaya yardımcı olmak için de güçlendirici bir adjuvanla desteklendi.

Medicago'nun açıklamasında, Faz 3 çalışmasının tam sonuçlarının yakında hakemli bir bilimsel yayında yayımlanacağı kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, utanç duvarını tamamladı

    Beşiktaş, Borussia Dortmund'a farklı yenildi

    2 saatlik dikat çeken görüşme: Biden'dan Putin'e 'güçlü ekonomik yaptırım' uyarısı

    Televizyon karşısında çok vakit geçiriyorsanız dikkat

    Mehmet Altan Yeni Asya için yazdı: Çare Çin Modeli değil, AB reformları

    Son 24 saatte 198 kişi vefat etti, 22687 kişinin testi pozitif çıktı

    Instagram, gençlere "mola ver" diyecek

    Cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı

    Tıbbî cihaz ithalatı durma noktasında

    Kriz matbaaları da vurdu

    Çin modeli yoksullaşma getirir

    Bir litre süt 10 liraya dayandı

    Şimdilik erteledi

    Kanı durdurun çağrısı

    Uygurlar için olimpiyata diplomatik boykot

    Halkın ekmeği ile oynamayın

    Vatandaş battaniyeye ‘sarıldı’

    Sadece 11 otomobil var!

    Dolar ve altın uçtu, TL çakıldı

    MB: TL tarihi dip noktasında

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Bunun adı da çöküştür
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî ve Abdülhamid
    Cevher İLHAN

    İktidarın panikli seçim tepkisi
    Genel

    Mehmet Altan Yeni Asya için yazdı: Çare Çin Modeli değil, AB reformları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sadâkat azaldıkça köpekler çoğalıyor
    Faruk ÇAKIR

    Niçin?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Televizyon karşısında çok vakit geçiriyorsanız dikkat
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm’da giyim kuşam ölçüleri
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatın inkârı mümkün olsa bile, Sâni’in değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.