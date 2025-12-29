200 bin prefabrik eve ihtiyaç var

Filistin yönetimi, Gazze Şeridi’nde olumsuz hava koşullarının ağırlaştırdığı insanî krizde, yerinden edilenlerin acil barınma ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 200 bin prefabrik eve ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Filistin yönetiminin Gazze’de sahada acil müdahaleler için kurduğu operasyon odasından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’de şiddetli yağış ve fırtına sonrası binlerce kişinin yaşadığı çadırların sular altında kaldığı belirtildi. Gazze’nin batısında yaklaşık 26 kilometre uzunluğundaki kıyı boyunca uzanan Raşid Sahil Yolu hattındaki çadır alanlarının, fırtınayla birlikte yükselen dalgalarla ciddi zarar gördüğü vurgulandı. AA

