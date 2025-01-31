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31 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

İtalya'dan "DeepSeek"e erişim engeli

31 Ocak 2025, Cuma 15:09
İtalya'da Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun (GPDP), Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'e erişim engeli getirdiği bildirildi.

GPDP'den yapılan yazılı açıklamada, "Hangzhou DeepSeek Yapay Zeka" ve "Pekin DeepSeek Yapay Zeka" şirketlerine ait DeepSeek chatbot hizmetinin, İtalyan kullanıcıların verilerini işlememesi için acil erişim engeli getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İtalyan kullanıcıların verilerini korumak amacıyla alınan karar, bugün şirketlerden alınan ve tamamen yetersiz bulunan bilgilendirme sonrası yürürlüğe konuldu." ifadesi kullanıldı.

Erişimin engellenmesi dışında DeepSeek'e eş zamanlı soruşturma da başlatıldığı kaydedildi.

GPDP dün de Çinli yapay zeka uygulamalarına inceleme başlatmış ve hangi kişisel verilerin, hangi kaynaklardan, hangi amaçlarla ve yasal olarak ne şekilde toplandığını doğrulamalarını istemişti.

Bu arada, İtalya'da çarşamba gününden bu yana DeepSeek uygulaması dijital mağazalardan indirilemez hale gelmişti.

GPDP, ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka uygulamasına kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle Mart 2023'te soruşturma başlatmış, uygulamaya erişimi geçici olarak durdurmuştu.

OpenAl'nin ChatGPT kullanıcılarının gizliliğini koruma ve kullanıcı haklarına daha fazla dikkat göstermeyi taahhüt etmesinin ardından İtalya, Nisan 2023'te erişim engelini kaldırmıştı.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak, en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırken, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açmıştı.

AA

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