Japon uzmandan “Depreme hazırlıklı olun” ikazı

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye depremlerde en fazla can kaybı yaşanan üçüncü ülke olduğunu belirtti.

İstanbul’da deprem riski yüzde 47 Moriwaki, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimar Sinan Amfisi’nde düzenlenen Türkiye ve Japonya Arasındaki Deprem Farkı Konferansı’nda öğrencilerle bir araya geldi. Japonya’daki depremlerin denizde Türkiye’dekilerin ise karada gerçekleştiğini belirten Moriwaki, “Japonya en şiddetli 2011 yılında 9 şiddetinde deprem ve depremin tetiklediği tsunami ile sarsıldı. Türkiye’de ise 1939’da Erzincan’da 7,9 ile en şiddetli deprem yaşandı. Her iki depremde de çok sayıda insan öldü. Türkiye dünyada en fazla deprem olan 17’nci Japonya ise 6’ncı ülke ancak yaşamını yitiren oranı tam tersi.” dedi. Moriwaki, Türkiye’nin depremlerde en fazla can kaybı yaşanan üçüncü, Japonya’nın ise yedinci ülke olduğunu vurguladı. AA

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