Yanlış bilgi ‘virüs’ kadar tehlikeli

Dijital İletişim Uzmanı Tolga Akkuş, “Yanlış bilgi salgını (infodemi) koronavirüsü kadar tehlikeli. Yanlış bilgiyle hareket etmek de insan sağlığını ciddÎ manada etkiliyor” dedi.

HABER: Lütfiye Kef

Her türlü bilgiye erişimin çok daha kolay olduğu günümüzde, doğru habere ulaşabilmek için yeni medya okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiğini belirten Tolga Akkuş, bunun yanı sıra internette güvenilir haberleri ve bilgileri sunan mecralar için şu platformları sıraladı, “Doğrula.org, Doğruluk Payı.com, Fact Checking Turkey.com, Günün Yalanları.com, Malumatfurus.org, Teyit.org, Yalansavar.org” Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl hayata geçirdiği Etkin Kütüphane projesi kapsamında, UNESCO Küresel Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Dijital İletişim Uzmanı Tolga Akkuş, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Yanlış bilgi salgını’ olarak tanımlanan infodemi hakkında bilgi verdi. “İnfodemi dediğimiz şey koronavirüs kadar tehlikeli. Çünkü yanlış bilgiyle hareket etmek de insanın sağlığını ciddî manada etkiliyor” diyen Akkuş, “İnternette duyduğumuz, gördüğümüz, algıladığımız her şeye inanmamamız gerekiyor. Konuşan kişi bu konuda uzman mı? Hangi kaynaklardan bilgi almış? Bunu teyit etmemiz gerekiyor. Başka bir konu da acaba benim gördüğüm görüntüler bugüne mi yoksa eski bir tarihe mi ait? Bunlara dikkat etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘Sosyal medya mecraları döviz bürosu gibi çalışır’

Akkuş, “WhatsApp, ınstagram, facebook şirketlerinin sahibi, ‘Siz bu uygulamaları eğer iki sene kullanırsanız bu sizi çevrenizdeki arkadaşlarınızdan daha iyi tanır. Eğer siz bu uygulamaları beş sene boyunca kullanırsanız bu uygulamalar sizi eşinizden bile iyi tanır. Eğer on yıl boyunca kullanırsanız bu uygulamalar sizi sizden bile daha iyi tanır. Sizin ne zaman işten ayrılacağınıza, ne zaman evlilik kararı alacağınıza, ne zaman karnınızın acıkacağına dair bütün her şeyinizi sizden daha iyi bilir’ diyor.

“Sosyal medya mecraları döviz bürosu gibi çalışır. Siz dikkatinizi verirsiniz ve ücretsiz hizmet alırsınız. Reklâm verenler ise para verir ve sizin dikkatinizi satın alır” diyen Akkuş şunları vurguladı, “Siz ücretsiz olduğunu zannetseniz de aslında onlar sizin en kıymetli şeyinizi alır. En kıt kaynağınız olan zamanınızı ve dikkatinizi. Sosyal medya mecraları reklâm verenler için ücretlidir. Biz ise onlar için sadece birer ürünüz. Veri bilincini kazanmamız ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor”