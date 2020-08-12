"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yapay zekadan korkmalı mı?

12 Ağustos 2020, Çarşamba 10:00
OpenAl şirketinin son buluşu GPT-3 isimli yapay zeka teknolojisi şiir yazabiliyor, metin çevirebiliyor, diyalog kurabiliyor. Bilim insanları bu buluşu hükümet süreçlerinin kötüye kullanımı ve sahte akademik makale yazabilecek olması gibi sebeplerden dolayı tehlikeli buluyor.

OpenAI şirketinin ürünü Generative Pre-Training Transformer 3 (GPT-3) GPT-3, Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulan OpenAI’in üzerinde birkaç yıldır çalışma yürüttüğü bir yapay zekâ teknolojisi. Başka bir deyişle de OpenAI’ın 2015 yılında bir milyar dolardan fazla bir yatırımla toplum yararına insan düzeyinde yapay zekâ teknolojisi üretmek için ortaya çıkardığı son buluşu. BBC’deki habere göre GTP-3 ismi verilen yapay zekâ yazılım teknolojilerinde ve tasarımda olmak üzere pek çok endüstride de kullanılabilecek. GPT-3 şu an hâlâ sınırlı sayıda kullanıcı tarafından beta olarak kullanılabiliyor. Peki, (GPT-3), Türkçesiyle “Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3” açılımına sahip yapay zekâ teknolojisi nerelerde ve nasıl kullanılır? GPT-3’ü en basit anlatımla doğal dil işleme sinir ağı olarak tanımlamak mümkün. Bir dil öngörücü olan ürün, beslediğiniz içeriğin ardından neyin gelmesi gerektiğini tahmin ediyor. Ya da komutlarınızı hayata geçiyor. 

Birçok insan özelliğine sahip

GPT-3 isimli yapay zeka teknolojisi şiir yazabiliyor, metin çevirebiliyor, diyalog kurabiliyor. GPT-3, insanların çevrimiçi olarak yayımladıkları şeyin çoğuna etkili bir şekilde sahip. Algoritma, internette bulunan tüm bu metinleri, aldığı metin girişine dayalı olarak istatistiksel olarak makul bir cevap oluşturmak için kullanıyor. Ve hangi cevabın en makul olduğunu anlamak için çok sayıda veriye sahip olduğundan, tahminler de oldukça doğru olma eğiliminde. Bu yapay zekânın algoritmasıyla geliştirilmiş bir web sitesi oluşturucusuna, yapmak istediğiniz her şeyi düz metin olarak yazmanız yeterli olacak. 

Tehlike olarak görülüyor 

GPT-3, 2019 yılında yayımlanan GPT-2’nin geliştirilmiş üçüncü nesil hâli. Yayımlandığı dönemde GPT-2 için yapılan en yaygın yorum, çok tehlikeli olduğuyla alakalıydı. Öyle ki, GPT-2’nin yazdığı metinlerin insan elinden çıkıp çıkmadığı anlaşılamadığı için böyle bir yorum yapılıyordu. İlk olarak GPT adıyla yayımlanan algoritmada 110 milyon ayarlanabilir parametre varken, bu sayı GPT 2’de 1,5 milyara ulaştı. GPT-3’te ise 175 milyar parametre var. Parametrelerin çokluğu yapay zekânın öğrenmesini kolaylaştırıyor. Bu yüzden GPT-3 için “bugüne kadar üretilmiş en tehlikeli algoritma” yorumları da yapılıyor. GPT-3’ün DeepFake gibi platformlarda yalan haber üretme potansiyeli, yapay zekâ ürününe teknoloji dünyasında korkuyla yaklaşmak için bir sebep olarak gösteriliyor. Öte yandan GPT-3’ün tehlikeli olabileceğine dair diğer nedenler arasında ise hükümet süreçlerinin kötüye kullanımı ve sahte akademik makale yazabilecek olması gibi sebepler gösteriliyor. New York Times köşe yazarı Farhad Manjoo, gazetenin 29 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayımlanan incelemesinde GPT-3 için “Düz yazının yanı sıra bilgisayar kodu ve şiir üretebilen bu yapay zekâ, sadece ‘şaşırtıcı’ ve ‘ürkütücü’ değil. Aynı zamanda dehşet verici” yorumunda bulundu.

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı'

    Dünya genelinden salgına ilişkin son veriler

    Trump: 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için Moderna ile anlaştık

    İspanya’daki 2 bölge daha Almanya tarafından ''riskli'' ilan edildi

    Türk azınlığa ait ilkokulları kapatan Yunanistan'a çağrı

    Bakanlıktan ''vale ve değnekçi'' adımı

    Yapay zekadan korkmalı mı?

    Iğdır'daki deprem korkuttu: ''Çok korkunç bir sarsıntı geçirdik''

    Risale-i Nur çağın sorularına cevap veriyor

    Normalleşme şartları yok

    Ülkedeki tek pozitif korona

    Gazete baskınına okur tepkisi

    İşçilerin zor şartları Meclis gündemine taşındı

    Okullar henüz hazır değil

    Gerçeklerle inatlaşılmaz

    'Biden kazanırsa, ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalacak'

    Lübnan'daki gösteriler 4. gününde

    Belediye Başkanı uyardı: Londra'da binlerce kişi evsiz kalabilir

    Çorum'daki yangından acı haber

    MSB: Mavi Vatanımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Duâda yanlış olan nedir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ülkedeki tek pozitif korona
    Genel

    Risale-i Nur çağın sorularına cevap veriyor
    Genel

    Gerçeklerle inatlaşılmaz
    Faruk ÇAKIR

    Bu anlayışla kriz biter mi?
    Risale-i Nur'dan

    Geleceğimizi gösteren bir sinema bulunsaydı...
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi - 2
    Cevher İLHAN

    “Suriye meselesi” ne oldu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Sihirbazların büyü deşifresi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.